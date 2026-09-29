VÍDEO | Motociclista fica ferido em grave acidente com caminhão em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um grave acidente com um caminhão no começo da tarde desta terça-feira (29), em Cachoeiro de Itapemirim.

A colisão aconteceu na Avenida João de Deus Madureira Filho, próximo à antiga Multivix, no trevo de acesso ao bairro Village da Luz.

Com o impacto da batida, a motocicleta foi parar debaixo do caminhão. O acidente também provocou a interdição do trânsito na avenida.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o estado de saúde do motociclista.

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