Segurança

VÍDEO | Motorista perde controle e caminhão tomba em curva da BR-101, em Piúma

Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (17), próximo ao restaurante Paradona; Samu foi acionado para atender a ocorrência.

acidente na br 101
Foto: Redes Sociais

Um caminhão tombou na tarde desta quinta-feira (17), na BR-101, próximo ao trevo de acesso ao município de Piúma.

Segundo relatos de populares, o motorista teria perdido o controle do veículo ao passar por uma curva, o que provocou o tombamento.

Leia também: VÍDEO | Duas pessoas ficam feridas em acidente entre carro e moto em Cachoeiro

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motorista. Também não foram divulgadas informações sobre possíveis impactos no trânsito na região.

VÍDEO: Redes Sociais
Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

AcidentesBR 101

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por