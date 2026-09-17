VÍDEO | Motorista perde controle e caminhão tomba em curva da BR-101, em Piúma
Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (17), próximo ao restaurante Paradona; Samu foi acionado para atender a ocorrência.
Um caminhão tombou na tarde desta quinta-feira (17), na BR-101, próximo ao trevo de acesso ao município de Piúma.
Segundo relatos de populares, o motorista teria perdido o controle do veículo ao passar por uma curva, o que provocou o tombamento.
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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência.
Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motorista. Também não foram divulgadas informações sobre possíveis impactos no trânsito na região.
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