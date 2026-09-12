Virada no tempo neste sábado (12): frente fria leva chuva ao Sul do ES
Frente fria provoca virada no tempo neste sábado no Espírito Santo. Chuva começa pela manhã no Sul e avança para outras regiões à noite.
A aproximação de uma frente fria provoca uma virada no tempo neste sábado (12) no Espírito Santo. A mudança começa pela Região Sul, onde há previsão de chuva desde a manhã, e alcança outras áreas capixabas ao longo do dia.
Durante a tarde e a noite, a instabilidade avança para a Grande Vitória e as regiões Serrana, Norte, Nordeste e Noroeste. No entanto, a porção noroeste próxima à divisa com Minas Gerais deve permanecer sem chuva.
Grande Vitória terá chuva rápida à noite
Na Grande Vitória, o sábado começa com sol, mas as nuvens aumentam ao longo do dia. Há previsão de chuva rápida durante a noite.
Os termômetros variam entre 19°C e 29°C. Em Vitória, as temperaturas ficam na mesma faixa, com mínima de 19°C e máxima de 29°C.
Chuva começa pela manhã no Sul do ES
A Região Sul terá céu nublado e previsão de chuva a partir da manhã.
Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 20°C e 27°C. Já nas áreas mais altas, a mínima prevista é de 16°C e a máxima, de 26°C.
Região Serrana
Na Região Serrana, o sol aparece, mas a nebulosidade aumenta no decorrer do sábado. A previsão indica chuva rápida à noite.
Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 18°C e 26°C. Nas áreas altas, os termômetros variam de 17°C a 25°C.
Região Norte
A Região Norte terá sol e aumento de nuvens ao longo do dia, com possibilidade de chuva rápida à noite.
A temperatura mínima prevista é de 20°C, e a máxima pode chegar a 28°C.
Região Noroeste
O céu fica parcialmente nublado na Região Noroeste. Na porção próxima à divisa com Minas Gerais, não há previsão de chuva.
Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 20°C e 30°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima será de 17°C e a máxima, de 28°C.
Região Nordeste
Na Região Nordeste, o sábado será de sol e aumento de nuvens. A previsão aponta chuva rápida durante a noite.
Os termômetros devem marcar entre 20°C e 29°C.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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