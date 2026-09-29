Você sabia que o Brasil não tem mar? Entenda a diferença entre mar e oceano

Embora as palavras “mar” e “oceano” sejam frequentemente usadas como sinônimos, elas não representam exatamente a mesma coisa. A principal diferença está na dimensão e nas características desses grandes corpos de água salgada.

Os oceanos formam uma enorme massa de água interligada que cobre cerca de 71% da superfície terrestre. Para fins geográficos, essa extensão é dividida em grandes regiões oceânicas.

Os mares, por sua vez, são geralmente menores e costumam estar parcialmente cercados por continentes, ilhas ou outras porções de terra. Muitos deles mantêm ligação direta ou indireta com os oceanos.

Existem diferentes tipos de mar

Uma das classificações separa os mares conforme sua relação com o oceano e com as áreas continentais.

Os mares abertos possuem uma conexão ampla com os oceanos. Entre os exemplos estão o Mar do Caribe, ligado ao Atlântico, e o Mar Arábico, associado ao Índico.

Já os mares continentais ficam mais envolvidos por terras e mantêm comunicação com outras massas de água por passagens relativamente estreitas. O Mediterrâneo, o Mar Negro e o Mar Vermelho estão entre os exemplos.

Há ainda corpos de água salgada tradicionalmente chamados de mares apesar de não terem conexão natural direta com o oceano, como o Mar Cáspio e o Mar Morto.

E o que caracteriza um oceano?

Os oceanos apresentam dimensões muito maiores e também concentram algumas das maiores profundidades do planeta. A Fossa das Marianas, no Pacífico, abriga o ponto oceânico mais profundo conhecido, ultrapassando 10 mil metros abaixo do nível do mar.

Atualmente, a divisão geográfica mais utilizada reconhece cinco oceanos: Pacífico, Atlântico, Índico, Ártico e Austral, também conhecido como Oceano Antártico.

O Pacífico é o maior deles. O Atlântico separa principalmente as Américas da Europa e da África, enquanto o Índico se estende entre África, Ásia e Austrália.

Afinal, o Brasil tem mar ou oceano?

Geograficamente, a costa brasileira está voltada para o Oceano Atlântico. Por isso, quando se fala especificamente na classificação da grande massa de água que banha o litoral do país, trata-se do Atlântico.

Isso não significa que seja errado usar a palavra “mar” no cotidiano para falar das águas próximas à costa. Expressões como “ir ao mar” e “água do mar” fazem parte do uso comum da língua e também podem designar genericamente águas oceânicas.

Assim, a diferença depende do contexto: “oceano” identifica as grandes massas de água salgada do planeta, enquanto “mar” costuma designar porções menores dessas águas ou corpos salgados tradicionalmente reconhecidos por esse nome.

Com informações, significados.com.

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