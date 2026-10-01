1ª Oktober Fest de Cachoeiro começa a tomar forma com montagem da estrutura na Estação Ferroviária

Cachoeiro de Itapemirim já começa a entrar no clima da Oktober Fest Cachoeiro. A estrutura do evento começou a ganhar forma na Estação Ferroviária, que receberá quatro dias de música, gastronomia, cervejas artesanais, negócios e atrações para toda a família.

O 1º Coffee, Wine & Beer – Edição Oktoberfest Cachoeiro acontece entre os dias 9 e 12 de outubro, com entrada gratuita. A expectativa é de que mais de 30 mil pessoas passem pelo espaço durante o feriadão.

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A montagem prepara o local para receber palco, áreas destinadas às cervejarias, espaços de gastronomia e a programação que será realizada simultaneamente à Feira de Negócios Capixaba (FECAP).

Ao longo do festival, o público poderá acompanhar nove atrações musicais, com estilos que vão do rock e pop rock à MPB, samba e brasilidades.

Na sexta-feira (9), a programação começa às 19h com a La Família 028, em um tributo ao Charlie Brown Jr. Às 21h, a Banda Casaca sobe ao palco.

O sábado (10) terá Edson Pitico, às 17h; Banda Ligação Direta, às 19h; e Picnic Dogs, às 21h.

No domingo (11), a música começa às 16h com Os Bambas do Samba. Depois, o público confere Art & Vozz Retrô, às 18h, Tatiana Bolzan, às 20h, e Os Alagados, às 22h, com um especial dedicado a Os Paralamas do Sucesso.

12 cervejarias e gastronomia

Outro destaque será a presença de 12 cervejarias artesanais capixabas, que vão oferecer diferentes estilos de cervejas e chopes durante a programação.

O festival também terá vinhos, cafés especiais, praça gastronômica, food trucks, artesanato e atividades ligadas ao agronegócio.

Apresentações de danças típicas alemãs também fazem parte da proposta cultural do evento, aproximando o público das tradições que inspiram as Oktoberfests.

Dia das Crianças terá programação especial

Na segunda-feira (12), o festival reserva uma programação especial para o Dia das Crianças.

As atividades começam às 6h30, com concentração para um passeio ciclístico no Museu Ferroviário. A saída está prevista para 7h30, com sorteio de uma bicicleta.

Das 8h ao meio-dia, haverá atrações voltadas às crianças, incluindo distribuição de pipoca e algodão-doce, sorteios de brinquedos e brindes, além de shows e personagens.

Entre as atrações estão Cia Farofa Doce, Tina Show, Palhaço Beleza, Robô Elvis, Sonic, Patrick Estrela e Bob Esponja.

Durante os quatro dias, a Estação Ferroviária será transformada em um espaço de convivência para moradores de Cachoeiro, visitantes da região e turistas.

O evento reúne música, gastronomia, cerveja artesanal, cultura e negócios em um dos espaços históricos do município.

Serviço

Oktober Fest Cachoeiro

Data: 9 a 12 de outubro de 2026

9 a 12 de outubro de 2026 Local: Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim

Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim Contato comercial: Clique AQUI e fale diretamente pelo WhatsApp

Clique AQUI e fale diretamente pelo WhatsApp E-mail: [email protected]

Instagram do evento: https://www.instagram.com/oktoberfestcachoeiro/

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