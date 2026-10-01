1º Oktober Fest Cachoeiro terá 9 atrações, 12 cervejarias e programação especial para as crianças
Evento acontece de 9 a 12 de outubro, na Estação Ferroviária, com entrada gratuita, nove atrações musicais, 12 cervejarias artesanais, gastronomia, feira de negócios e programação especial para as crianças.
A Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim recebe, entre os dias 9 e 12 de outubro, o 1º Oktoberfest Cachoeiro. O evento reúne música, cervejas artesanais, gastronomia, vinhos, cafés especiais, feira de negócios e atrações para toda a família.
Ao longo dos quatro dias, o público poderá acompanhar nove atrações musicais e conhecer produtos de 12 cervejarias artesanais capixabas. A programação passa pelo rock, pop rock, MPB, samba, brasilidades e tributos a nomes conhecidos da música brasileira.
O festival acontece simultaneamente à Feira de Negócios Capixaba (FECAP).
Sexta-feira Charlie Brown Jr. e Casaca abrem a programação
A programação musical começa na sexta-feira (9). Às 19h, a La Família 028 abre o palco com um tributo ao Charlie Brown Jr., revisitando músicas que marcaram a trajetória da banda.
Na sequência, às 21h, a Banda Casaca assume a programação. O grupo capixaba mistura rock e música popular com elementos do congo e leva ao evento uma sonoridade ligada à identidade cultural do Espírito Santo.
Sábado terá MPB e pop rock
No sábado (10), a música começa às 17h, com Edson Pitico, que apresenta repertório de MPB e brasilidades. Às 19h, a Banda Ligação Direta sobe ao palco com pop rock.
Fechando a noite, às 21h, será a vez da Picnic Dogs, conhecida pelo repertório de pop rock nacional e internacional, especialmente sucessos das décadas de 1980 e 1990.
O grupo traz referências como Legião Urbana, Pet Shop Boys, The Cure, New Order, A-ha e Paralamas do Sucesso.
Domingo terá samba, música retrô e tributo aos Paralamas
O domingo (11) começa às 16h, com o Grupo Os Bambas do Samba, que leva chorinho e samba de raiz ao palco. Às 18h, a programação segue com a Banda Art & Vozz Retrô.
Depois, às 20h, Tatiana Bolzan apresenta grandes sucessos da MPB. Encerrando a noite, às 22h, Os Alagados apresentam um especial dedicado a Os Paralamas do Sucesso.
Dia das Crianças terá programação especial
A segunda-feira (12), Dia das Crianças, será dedicada às famílias. A programação começa às 6h30, com concentração para um passeio ciclístico no Museu Ferroviário. A saída acontece às 7h30, com sorteio de uma bicicleta entre os participantes.
Das 8h ao meio-dia, as crianças terão uma programação especial com distribuição de pipoca e algodão-doce, sorteios de brinquedos e brindes, apresentações e personagens.
Entre as atrações confirmadas estão Cia Farofa Doce, Tina Show, Palhaço Beleza, Robô Elvis, Sonic, Patrick Estrela e Bob Esponja.
12 cervejarias, gastronomia e negócios
Além dos shows, a Oktober Fest Cachoeiro reunirá 12 cervejarias artesanais capixabas, com diferentes opções de cervejas e chopes.
O público também encontrará vinhos, cafés especiais, praça gastronômica, food trucks, artesanato e atividades ligadas ao agronegócio.
A realização simultânea com a FECAP amplia a proposta do encontro ao reunir entretenimento, gastronomia e oportunidades de negócios no mesmo espaço.
Cultura alemã também integra programação
A programação cultural também contará com apresentações de danças típicas alemãs.
A proposta é incorporar elementos tradicionais das festas de origem germânica à programação, combinando música, gastronomia, cerveja e manifestações culturais.
Confira a programação musical
Sexta-feira – 9 de outubro
- 19h – La Família 028 – Tributo a Charlie Brown Jr.
- 21h – Banda Casaca
Sábado – 10 de outubro
- 17h – Edson Pitico
- 19h – Banda Ligação Direta
- 21h – Picnic Dogs
Domingo – 11 de outubro
- 16h – Os Bambas do Samba
- 18h – Art & Vozz Retrô
- 20h – Tatiana Bolzan
- 22h – Os Alagados – Especial Paralamas do Sucesso
Segunda-feira – 12 de outubro
- 6h30 – Concentração para passeio ciclístico
- 7h30 – Saída do passeio e sorteio de bicicleta
- 8h às 12h – Programação especial para o Dia das Crianças
Serviço
1º Coffee, Wine & Beer – Edição Oktoberfest Cachoeiro
- 9 a 12 de outubro de 2026
- Estação Ferroviária – Cachoeiro de Itapemirim
- Entrada gratuita
- 12 cervejarias artesanais
- Nove atrações musicais
- Vinhos e cafés especiais
- Praça gastronômica e food trucks
- Programação infantil
- Feira de Negócios Capixaba
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