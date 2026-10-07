Edson Pitico, Ligação Direta e Picnic Dogs animam sábado da Oktober Fest
Programação começa às 17h com Edson Pitico, segue com a Banda Ligação Direta às 19h e termina às 21h com muito rock’n’roll da Picnic Dogs.
O sábado (10) será de música para diferentes gostos na Oktober Fest Cachoeiro. A programação na Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim começa no fim da tarde e segue até a noite, com apresentações de Edson Pitico, Banda Ligação Direta e Picnic Dogs.
A sequência de shows começa às 17h, com Edson Pitico, que leva ao palco um repertório de MPB e brasilidades.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Às 19h, quem assume a programação é a Banda Ligação Direta, com uma apresentação voltada ao pop rock.
Fechando a noite, às 21h, a Picnic Dogs sobe ao palco com muito rock’n’roll.
A banda Picnic Dogs é uma das atrações confirmadas da primeira edição da Oktober Fest Cachoeiro. Conhecido pelo repertório ligado ao rock, o grupo promete uma apresentação marcada por energia e interação com o público.
A banda encerra a programação musical de sábado, depois das apresentações de Edson Pitico e da Banda Ligação Direta.
Confira os horários de sábado
- 17h – Edson Pitico: MPB e brasilidades
- 19h – Banda Ligação Direta: pop rock
- 21h – Picnic Dogs: rock’n’roll
Serviço
Oktober Fest Cachoeiro
- Data: 9 a 12 de outubro de 2026
- Local: Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim
- Contato comercial: Clique AQUI e fale diretamente pelo WhatsApp
- E-mail: [email protected]
- Instagram do evento: https://www.instagram.com/oktoberfestcachoeiro/
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