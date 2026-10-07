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Edson Pitico, Ligação Direta e Picnic Dogs animam sábado da Oktober Fest

Programação começa às 17h com Edson Pitico, segue com a Banda Ligação Direta às 19h e termina às 21h com muito rock’n’roll da Picnic Dogs.

Edson Pitico na Oktober Fest Cachoeiro
Foto: Redes Sociais / aquinoticias.com

O sábado (10) será de música para diferentes gostos na Oktober Fest Cachoeiro. A programação na Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim começa no fim da tarde e segue até a noite, com apresentações de Edson Pitico, Banda Ligação Direta e Picnic Dogs.

A sequência de shows começa às 17h, com Edson Pitico, que leva ao palco um repertório de MPB e brasilidades.

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Às 19h, quem assume a programação é a Banda Ligação Direta, com uma apresentação voltada ao pop rock.

Fechando a noite, às 21h, a Picnic Dogs sobe ao palco com muito rock’n’roll.

A banda Picnic Dogs é uma das atrações confirmadas da primeira edição da Oktober Fest Cachoeiro. Conhecido pelo repertório ligado ao rock, o grupo promete uma apresentação marcada por energia e interação com o público.

A banda encerra a programação musical de sábado, depois das apresentações de Edson Pitico e da Banda Ligação Direta.

Confira os horários de sábado

  • 17h – Edson Pitico: MPB e brasilidades
  • 19h – Banda Ligação Direta: pop rock
  • 21h – Picnic Dogs: rock’n’roll

Serviço

Oktober Fest Cachoeiro

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

1º Oktober Fest de CachoeiroCachoeiro de Itapemirim

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