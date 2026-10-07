Edson Pitico, Ligação Direta e Picnic Dogs animam sábado da Oktober Fest

O sábado (10) será de música para diferentes gostos na Oktober Fest Cachoeiro. A programação na Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim começa no fim da tarde e segue até a noite, com apresentações de Edson Pitico, Banda Ligação Direta e Picnic Dogs.

A sequência de shows começa às 17h, com Edson Pitico, que leva ao palco um repertório de MPB e brasilidades.

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Às 19h, quem assume a programação é a Banda Ligação Direta, com uma apresentação voltada ao pop rock.

Fechando a noite, às 21h, a Picnic Dogs sobe ao palco com muito rock’n’roll.

A banda Picnic Dogs é uma das atrações confirmadas da primeira edição da Oktober Fest Cachoeiro. Conhecido pelo repertório ligado ao rock, o grupo promete uma apresentação marcada por energia e interação com o público.

A banda encerra a programação musical de sábado, depois das apresentações de Edson Pitico e da Banda Ligação Direta.

Confira os horários de sábado

17h – Edson Pitico: MPB e brasilidades

MPB e brasilidades 19h – Banda Ligação Direta: pop rock

pop rock 21h – Picnic Dogs: rock’n’roll

Serviço

Oktober Fest Cachoeiro

Data: 9 a 12 de outubro de 2026

9 a 12 de outubro de 2026 Local: Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim

Estação Ferroviária de Cachoeiro de Itapemirim Contato comercial: Clique AQUI e fale diretamente pelo WhatsApp

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Instagram do evento: https://www.instagram.com/oktoberfestcachoeiro/

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