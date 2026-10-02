2º turno das eleições no ES: Ricardo diz estar confiante na vitória após votar em escola na capital

O governador e candidato à reelição Ricardo Ferraço (MDB) votou na manhã deste domingo (25). Ele votou na Escola da Ilha, no bairro Praia do Canto, por volta das 9h, acompanhado da esposa e do filho mais novo.

O candidato a vice na chapa do emedebista, Camilo Neves (PP), também estava presente no ato de votação.

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Ferraço demonstrou confiança na virada e disse que deve acompanhar a apuração dos votos ao lado da família.

No primeiro turno das eleições, realizado em 4 de outubro, o candidato terminou na segunda posição, com 34,06% dos votos válidos.

O seu adversário, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) ficou em primeiro lugar, com 49,65%.