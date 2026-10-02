2º turno das eleições no ES: Ricardo diz estar confiante na vitória após votar em escola na capital
Ele votou na Escola da Ilha, no bairro Praia do Canto, por volta das 9h, acompanhado da esposa, do filho mais novo e do candidato a vice na sua chapa Camilo Neves
O governador e candidato à reelição Ricardo Ferraço (MDB) votou na manhã deste domingo (25). Ele votou na Escola da Ilha, no bairro Praia do Canto, por volta das 9h, acompanhado da esposa e do filho mais novo.
O candidato a vice na chapa do emedebista, Camilo Neves (PP), também estava presente no ato de votação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Ferraço demonstrou confiança na virada e disse que deve acompanhar a apuração dos votos ao lado da família.
No primeiro turno das eleições, realizado em 4 de outubro, o candidato terminou na segunda posição, com 34,06% dos votos válidos.
O seu adversário, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) ficou em primeiro lugar, com 49,65%.
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