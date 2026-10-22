Ação em Cachoeiro oferecerá orientação jurídica, saúde e outros serviços; confira

Moradores de Cachoeiro de Itapemirim terão a oportunidade de acessar diversos serviços e orientações em um único local no dia 7 de novembro. O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) realizará mais uma edição do projeto MP nas Comunidades, com atividades voltadas à cidadania, orientação jurídica, saúde, educação e garantia de direitos.

A ação acontecerá das 8h às 12h, na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Quintiliano de Azevedo, localizada na Rua Samuel Duarte, nº 2, no bairro Santo Antônio.

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O objetivo do projeto é aproximar o Ministério Público da população, oferecendo um espaço de diálogo, acolhimento e acesso a informações sobre direitos e serviços essenciais.

Durante a programação, os moradores poderão buscar orientações sobre diferentes assuntos, apresentar demandas e conhecer mais de perto o trabalho desenvolvido pelo MPES.

Veja quais serviços serão oferecidos

O evento reunirá atendimentos e atividades em diversas áreas, com foco nas necessidades da comunidade. Entre os serviços anunciados estão:

Orientação jurídica;

Acordos de família;

Reconhecimento de paternidade;

Regularização de documentos;

Denúncias e ocorrências;

Proteção à mulher;

Proteção à criança e ao adolescente;

Ação solidária;

Aprendizagem profissional;

Demandas relacionadas à educação;

Saúde e prevenção;

Meio ambiente;

Educação financeira;

Cuidados com os animais;

Cultura e lazer;

Apoio ao idoso e à pessoa com deficiência;

Ouvidoria e Ouvidoria das Mulheres.

A proposta é facilitar o acesso da população a orientações e serviços de diferentes instituições, concentrando os atendimentos em um mesmo espaço.

Projeto aproxima Ministério Público da população

O MP nas Comunidades busca fortalecer a relação entre a instituição e os cidadãos, ampliando o acesso à informação e incentivando a participação da comunidade na defesa de seus direitos.

Além dos atendimentos, a iniciativa permitirá que os moradores apresentem demandas relacionadas a questões sociais, familiares e coletivas.

A programação contará com o apoio de instituições públicas e privadas, incluindo a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, Procon, órgãos de segurança pública, Sebrae, Senac, Sine, cooperativas e outras entidades parceiras.

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