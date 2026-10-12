Acidente com capotamento deixa uma pessoa morta em Ibatiba

Um acidente envolvendo um carro foi registrado neste domingo (11), no município de Ibatiba.

De acordo com informações de populares, um carro capotou nas proximidades da localidade conhecida como Café Teeiro.

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Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. Entretanto, as informações preliminares apontam que uma pessoa morreu.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias do acidente.

O aquinoticias.com entrou em contato com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Assim que houver informações oficiais, o texto será atualizado.