Acidente com capotamento deixa uma pessoa morta em Ibatiba
Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias do acidente.
Um acidente envolvendo um carro foi registrado neste domingo (11), no município de Ibatiba.
De acordo com informações de populares, um carro capotou nas proximidades da localidade conhecida como Café Teeiro.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada. Entretanto, as informações preliminares apontam que uma pessoa morreu.
Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima nem sobre as circunstâncias do acidente.
O aquinoticias.com entrou em contato com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. Assim que houver informações oficiais, o texto será atualizado.
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