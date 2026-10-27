Acidente entre carro e bicicleta deixa mulher em estado grave no Espírito Santo

Uma mulher de 30 anos precisou ser intubada e transportada de helicóptero após sofrer um acidente grave em Aracruz, no Espírito Santo, nesta terça-feira (27). A ocorrência envolveu um carro e uma bicicleta e mobilizou uma equipe do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).

De acordo com as informações divulgadas, a vítima apresentava politrauma, caracterizado por múltiplas lesões no corpo, além de traumatismo cranioencefálico (TCE) grave.

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Diante da gravidade dos ferimentos, a paciente precisou ser intubada para proteção das vias aéreas. Após os procedimentos de estabilização, foi preparada para a transferência aeromédica.

Acidente grave em Aracruz mobiliza helicóptero do Notaer

A operação de transporte teve início no 5º Batalhão da Polícia Militar, em Aracruz, onde a aeronave pousou para receber a paciente.

Em seguida, a mulher foi encaminhada ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves (HEJSN), localizado no município da Serra, na Grande Vitória.

O transporte aeromédico permite o deslocamento de pacientes que necessitam de atendimento especializado, especialmente em situações de emergência que exigem cuidados intensivos.

Mulher sofreu traumatismo craniano grave

Entre os ferimentos identificados na vítima estava o traumatismo cranioencefálico grave, uma lesão que pode comprometer o funcionamento do cérebro e exigir atendimento médico imediato.

Além disso, a mulher apresentava politrauma, condição associada à presença de múltiplas lesões decorrentes de acidentes ou outros eventos traumáticos.

A intubação foi realizada para garantir a proteção das vias aéreas durante o atendimento e o transporte.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias da colisão entre o carro e a bicicleta, nem atualizações sobre o estado de saúde da paciente após a chegada ao hospital.