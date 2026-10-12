Acidente entre carro e moto deixa um ferido em Cachoeiro

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida, neste domingo (11), na Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações de testemunhas, uma motocicleta bateu em um carro nas proximidades do Posto Universal.

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Nas imagens feitas por populares no local é possível observar o motociclista caído no chão ao lado da motocicleta, enquanto uma mulher passa informações para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima e nem as circunstâncias em que o acidente ocorreu.