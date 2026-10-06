Acusado de mandar matar vereador é transferido do Rio para presídio no ES

Uma operação mantida em sigilo pelas forças de segurança transferiu, nesta terça-feira (6), do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, Gilbert Wagner Antunes Lopes, conhecido como “Waguinho Batman”. Ele é acusado de ser o mandante do assassinato do vereador de Presidente Kennedy Marcos Augusto Costalonga, o Marquinhos da Cooperativa, morto a tiros em 2021.

A transferência envolveu equipes das polícias Civil e Penal. O destino foi uma unidade prisional do complexo penitenciário de Viana.

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Os agentes chegaram por volta das 8h30 ao Presídio Norberto Ferreira de Moraes, em Itaperuna, no Rio de Janeiro, onde Gilbert estava custodiado.

Cerca de duas horas depois, ele deixou a unidade em uma viatura da Divisão de Escolta e Recaptura (Derp), da Polícia Penal. Uma equipe da Polícia Civil também participou do deslocamento até o Espírito Santo.

Segundo as informações disponíveis, tanto a operação quanto o trajeto adotado pelas equipes foram mantidos em sigilo.

O trabalho foi acompanhado pelo delegado Rômulo Carvalho, do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) da Região Sul.

Gilbert havia sido preso em julho. A transferência foi autorizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro após uma determinação da 1ª Vara Criminal Regional de Itapemirim e Marataízes.

A decisão determinou que ele fosse encaminhado ao sistema prisional capixaba, já que o processo que motivou a prisão tramita no Espírito Santo.

O acusado havia pedido para permanecer preso no Rio de Janeiro. À Justiça, alegou possuir familiares no estado e afirmou que, por esse motivo, não desejava ser transferido.

O pedido, no entanto, foi negado.

Segundo a decisão judicial, não foram apresentados documentos capazes de comprovar vínculo familiar que justificasse a permanência no sistema prisional fluminense.

A decisão também aponta que Gilbert não possuía visitantes cadastrados.

Entre os demais argumentos considerados para autorizar a transferência estavam a superlotação do sistema prisional do Rio de Janeiro e o fato de a ordem de prisão estar ligada a um processo em andamento no Espírito Santo.

Preso após quase dois anos foragido

Gilbert permaneceu foragido por quase dois anos e chegou a integrar a lista dos mais procurados do Espírito Santo.

Segundo informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, ele foi localizado no bairro Engenho, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio.

No momento da prisão, conforme a polícia, ele utilizava nome e documentos falsos.

Contra Gilbert havia um mandado de prisão expedido em 2024 por causa da investigação sobre o assassinato do vereador Marquinhos da Cooperativa.

Morte de vereador em Presidente Kennedy

Gilbert é acusado de ser o mandante da morte do vereador Marcos Augusto Costalonga, conhecido como Marquinhos da Cooperativa.

O parlamentar de Presidente Kennedy foi morto a tiros em 2021.

Além desse processo, decisões judiciais apontam que Gilbert responde a outras ações penais de competência do Tribunal do Júri no Espírito Santo.

Ele também já se tornou réu em um processo relacionado a um homicídio ocorrido em Cachoeiro de Itapemirim.