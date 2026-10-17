Adolescente realiza manobras perigosas com motocicleta durante fuga em Cachoeiro

Um adolescente foi apreendido pela Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim na madrugada deste sábado (17), após fugir de uma abordagem no bairro Baiminas.

A ocorrência foi registrada por volta das 1h58, na Rua Doutor Deolindo, na subida para o bairro Amaral. De acordo com a GCM, uma equipe realizava patrulhamento preventivo quando avistou uma motocicleta vermelha. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor teria iniciado a fuga, realizando manobras arriscadas durante o trajeto.

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Ainda segundo a ocorrência, o motociclista abandonou o veículo e correu em direção ao bairro Amaral. Os agentes conseguiram alcançá-lo e detê-lo.

O adolescente afirmou que a motocicleta pertencia a um amigo. Durante a consulta ao sistema, a equipe constatou que o veículo, uma Honda Titan Mix KS, de cor vermelha, estava com o licenciamento vencido. A motocicleta foi removida para um pátio credenciado pelo Detran, e as medidas administrativas cabíveis foram adotadas.

O adolescente, que informou ser menor de idade e não apresentou documentos de identificação, foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Conforme o registro, ele foi entregue à Polícia Civil sem lesões ou sinais de maus-tratos. A mãe do jovem compareceu à ocorrência e recebeu os pertences dele, incluindo um celular e um capacete.