Menino de 14 anos é vítima de estupro após evento escolar no ES

Um adolescente de 14 anos foi vítima de violência sexual enquanto voltava para casa após participar de uma confraternização escolar, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Civil identificou dois suspeitos, de 19 e 31 anos, e cumpriu mandados de prisão preventiva contra ambos na tarde de quinta-feira (15).

Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), o crime foi registrado na Delegacia Regional de Colatina em 10 de outubro. O adolescente relatou que caminhava por uma escadaria atrás de um shopping, no Centro da cidade, quando dois homens desconhecidos o abordaram.

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De acordo com o depoimento, os suspeitos obrigaram a vítima a acompanhá-los até a Avenida Beira Rio. Eles seguiram para uma escadaria do calçadão que dá acesso à margem do rio.

Nesse local, conforme o relato apresentado à polícia, os dois homens forçaram o adolescente a praticar atos sexuais.

Polícia identifica suspeitos e consegue prisões

Após receber a denúncia, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Colatina iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime.

Durante o trabalho, os policiais conseguiram identificar os dois investigados. Com base nos elementos reunidos, a equipe solicitou à Justiça a prisão preventiva dos suspeitos.

O Poder Judiciário autorizou as medidas, e os policiais cumpriram os dois mandados na tarde de quinta-feira (15), em Colatina.

Delegada destaca investigação e proteção da vítima

A titular da DPCAI de Colatina, delegada Jaciely Favoretti, destacou o trabalho dos investigadores na identificação dos suspeitos e ressaltou a importância de preservar a identidade do adolescente.

“Essas prisões são resultado de um trabalho investigativo cuidadoso e comprometido da equipe da DPCAI de Colatina, que atuou para esclarecer os fatos e identificar os suspeitos. Nosso compromisso é investigar com rigor, reunir os elementos necessários para a responsabilização dos envolvidos e contribuir para que a Justiça seja feita, sempre preservando a identidade e a dignidade da vítima”, afirmou.

Os dois homens permanecem investigados pelo crime. A identidade do adolescente não foi divulgada, em respeito à proteção legal de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.