Adolescente é apreendido com drogas e dinheiro em Cachoeiro

Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar nesta terça-feira (27), durante uma ação de combate ao tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência começou durante um patrulhamento na região conhecida como Corte Grande. Os agentes abordaram o adolescente e encontraram drogas e dinheiro em espécie.

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Após a abordagem, os militares deram continuidade às buscas com apoio de outras equipes e da Força Tática K9. Durante as diligências, a cadela farejadora Kyara ajudou a localizar mais entorpecentes.

Ao todo, a Polícia Militar apreendeu:

26 pinos de cocaína;

22 pedras de crack;

9 buchas de maconha;

30 papelotes de haxixe;

R$ 410 em dinheiro.

O adolescente foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos legais.

A ocorrência foi registrada como suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

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