Adolescente é apreendido com drogas e dinheiro em Cachoeiro
Polícia Militar apreendeu cocaína, crack, maconha, haxixe e R$ 410 durante patrulhamento nesta terça-feira (27). Cadela farejadora auxiliou nas buscas.
Um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar nesta terça-feira (27), durante uma ação de combate ao tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim.
De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência começou durante um patrulhamento na região conhecida como Corte Grande. Os agentes abordaram o adolescente e encontraram drogas e dinheiro em espécie.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Após a abordagem, os militares deram continuidade às buscas com apoio de outras equipes e da Força Tática K9. Durante as diligências, a cadela farejadora Kyara ajudou a localizar mais entorpecentes.
Ao todo, a Polícia Militar apreendeu:
- 26 pinos de cocaína;
- 22 pedras de crack;
- 9 buchas de maconha;
- 30 papelotes de haxixe;
- R$ 410 em dinheiro.
O adolescente foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos legais.
A ocorrência foi registrada como suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.
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