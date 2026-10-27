Suspeitos fogem para área de mata e deixam drogas para trás em Cachoeiro

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro de Itapemirim apreendeu drogas durante uma ação realizada na noite desta segunda-feira (26), no bairro Bela Vista. Ao todo, foram encontradas 32 pedras de crack, 22 porções de maconha e 17 pinos de cocaína.

Segundo o boletim de ocorrência, os agentes receberam uma denúncia de que suspeitos estariam preparando e fracionando drogas em uma área conhecida como Fazendinha/Curral.

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Ao chegarem ao local, os guardas avistaram dois indivíduos, que fugiram para uma área de mata ao perceberem a aproximação da viatura.

Durante as buscas, com apoio de outra equipe, os agentes localizaram os entorpecentes abandonados no terreno.

Todo o material apreendido foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Polícia de Cachoeiro. O boletim não informa a prisão de suspeitos.

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