Adolescente é apreendido com drogas em Cachoeiro

Um adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas durante uma ação da Guarda Civil Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, na madrugada desta quarta-feira (7), no bairro Nossa Senhora Aparecida.

De acordo com informações da GCM, a equipe foi acionada após uma movimentação suspeita chamar a atenção na região conhecida como Terreirão.

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Ainda conforme a GCM, os agentes encontram três pessoas reunidas em frente a um bar. Durante a aproximação das equipes, os guardas relataram ter percebido mudança de comportamento dos abordados. Um deles também teria mantido objetos dentro do bolso, o que motivou a revista pessoal.

Nada de ilícito foi encontrado com dois dos abordados, segundo o boletim.

Com o adolescente, no entanto, a Guarda informou ter encontrado quatro pinos contendo substância com características semelhantes à cocaína e 18 papelotes com material semelhante a haxixe.

Mais drogas foram encontradas nas proximidades

Após a abordagem, os agentes continuaram as buscas nas imediações.

Do outro lado da via, a aproximadamente cinco metros do ponto inicial da ocorrência, a equipe encontrou 31 pinos com substância semelhante à cocaína, escondidos sob um bloco de cimento próximo a um muro.

Todo o material localizado foi recolhido e apresentado à autoridade policial para as providências cabíveis.

Adolescente foi encaminhado à delegacia

O adolescente foi apreendido em flagrante por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e encaminhado para apresentação à autoridade policial.

O boletim informa que, durante a condução, houve agitação e resistência passiva. Os agentes registraram o uso de algemas como medida excepcional para garantir a segurança do adolescente, dos guardas e de terceiros durante o deslocamento.

Ainda segundo o registro, o adolescente foi apresentado à autoridade policial sem lesões externas ou sinais aparentes de maus-tratos.

O caso foi encaminhado para os procedimentos previstos na legislação referente a crianças e adolescentes.