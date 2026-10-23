Adolescente sobe em telhado e foge de escola em Cachoeiro
Caso aconteceu em uma unidade municipal de ensino no bairro Coramara. A Guarda Municipal foi acionada após o adolescente deixar o local sem destino conhecido.
Um aluno fugiu de uma escola municipal de Cachoeiro de Itapemirim após subir em uma grade e acessar o telhado da unidade. O caso aconteceu na quinta-feira (22), na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Professor Davi Alberto Lóss, localizada no bairro Coramara.
De acordo com o registro da Guarda Civil Municipal (GCM), a gestora da escola relatou que o aluno deixou a unidade sem informar para onde iria.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O Conselho Tutelar foi acionado para orientar a escola sobre as medidas necessárias.
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