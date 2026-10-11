Alegre lança programa de apoio a protetores de animais; saiba como participar

A Prefeitura de Alegre, no Sul do Espírito Santo, regulamentou o Programa Pet +Alegre, que vai distribuir rações e insumos gratuitos para apoiar o cuidado de cães e gatos em situação de vulnerabilidade. A iniciativa busca fortalecer a proteção e o bem-estar animal no município.

A Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS) coordena o programa. A proposta é oferecer suporte a pessoas e organizações que atuam no acolhimento responsável de animais.

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Os interessados poderão realizar o cadastro entre os dias 13 e 30 de outubro, diretamente na sede da SEMADS. Para participar, os responsáveis precisam atender aos critérios estabelecidos pela administração municipal.

Quem pode receber ração gratuita em Alegre?

O Programa Pet +Alegre contempla pessoas e organizações sediadas no município que comprovem o acolhimento responsável de mais de seis animais adultos.

Além disso, os participantes não podem apresentar histórico de maus-tratos. A exigência integra os critérios definidos para o acesso ao benefício.

Documentos necessários para o cadastro

Para solicitar a participação no programa, os interessados deverão apresentar:

Documento de identidade (RG);

Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Comprovante de residência atualizado;

Comprovação documental ou fotográfica de atuação na causa animal.

As organizações não governamentais (ONGs) também precisarão apresentar o Estatuto e o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

A Prefeitura de Alegre pretende, com a distribuição gratuita de rações e insumos, ampliar o apoio à rede de proteção animal e contribuir para os cuidados de cães e gatos em situação de vulnerabilidade.

Serviço: Programa Pet +Alegre

Programa: Pet +Alegre

Período de cadastro: 13 a 30 de outubro

Local: Sede da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS), em Alegre (ES)

Público-alvo: Pessoas e organizações que comprovem o acolhimento responsável de mais de seis animais adultos e atendam aos requisitos do programa.

Benefício: Distribuição gratuita de rações e insumos.

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