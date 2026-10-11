Alegre lança programa de apoio a protetores de animais; saiba como participar
A iniciativa busca fortalecer a proteção e o bem-estar animal no município.
A Prefeitura de Alegre, no Sul do Espírito Santo, regulamentou o Programa Pet +Alegre, que vai distribuir rações e insumos gratuitos para apoiar o cuidado de cães e gatos em situação de vulnerabilidade. A iniciativa busca fortalecer a proteção e o bem-estar animal no município.
A Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS) coordena o programa. A proposta é oferecer suporte a pessoas e organizações que atuam no acolhimento responsável de animais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Os interessados poderão realizar o cadastro entre os dias 13 e 30 de outubro, diretamente na sede da SEMADS. Para participar, os responsáveis precisam atender aos critérios estabelecidos pela administração municipal.
Quem pode receber ração gratuita em Alegre?
O Programa Pet +Alegre contempla pessoas e organizações sediadas no município que comprovem o acolhimento responsável de mais de seis animais adultos.
Além disso, os participantes não podem apresentar histórico de maus-tratos. A exigência integra os critérios definidos para o acesso ao benefício.
Documentos necessários para o cadastro
Para solicitar a participação no programa, os interessados deverão apresentar:
- Documento de identidade (RG);
- Cadastro de Pessoa Física (CPF);
- Comprovante de residência atualizado;
- Comprovação documental ou fotográfica de atuação na causa animal.
As organizações não governamentais (ONGs) também precisarão apresentar o Estatuto e o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).
A Prefeitura de Alegre pretende, com a distribuição gratuita de rações e insumos, ampliar o apoio à rede de proteção animal e contribuir para os cuidados de cães e gatos em situação de vulnerabilidade.
Serviço: Programa Pet +Alegre
Programa: Pet +Alegre
- Período de cadastro: 13 a 30 de outubro
- Local: Sede da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMADS), em Alegre (ES)
- Público-alvo: Pessoas e organizações que comprovem o acolhimento responsável de mais de seis animais adultos e atendam aos requisitos do programa.
- Benefício: Distribuição gratuita de rações e insumos.
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