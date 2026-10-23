Alerta de chuva forte, ventos e granizo coloca todo o Espírito Santo em risco

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta de tempestade para os 78 municípios do Espírito Santo nesta sexta-feira (23). O aviso, classificado com grau de severidade de perigo potencial, começou às 8h45 e permanece válido até as 23h59. A previsão indica chuvas intensas, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo em diferentes regiões capixabas.

De acordo com o Inmet, o volume de chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora, chegando a 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.

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O instituto também aponta baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O aviso abrange todas as regiões do Estado, incluindo a Grande Vitória, o Sul, o Caparaó, as regiões Serrana, Norte, Noroeste e Nordeste.

Quais são os riscos previstos pelo Inmet?

O alerta amarelo indica condições meteorológicas que exigem atenção da população, embora o risco de ocorrências mais graves seja considerado baixo.

Entre os fenômenos previstos estão:

Chuva intensa: entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

Ventos fortes: rajadas que podem atingir 60 km/h.

Granizo: possibilidade de queda de pedras de gelo em áreas atingidas pelas tempestades.

Transtornos: baixo risco de alagamentos, queda de galhos, danos em plantações e interrupções de energia elétrica.

A presença de todos os municípios na área de alerta não significa que haverá tempestades em todas as cidades. Os fenômenos podem ocorrer de maneira localizada, com intensidade variável.

Inmet orienta moradores sobre cuidados durante tempestades

Diante da possibilidade de chuva intensa e rajadas de vento, o Inmet recomenda que a população adote medidas preventivas.

Durante ventos fortes, os moradores devem evitar permanecer debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas.

O instituto também orienta que motoristas não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra recomendação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante tempestades.

Em situações de emergência, a população pode buscar orientações e atendimento pelos seguintes canais:

Defesa Civil: 199

Corpo de Bombeiros: 193

O aviso meteorológico permanece válido até as 23h59 desta sexta-feira (23), conforme o comunicado do Inmet.