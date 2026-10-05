Alerta de tempestade no ES: 52 cidades estão em risco de chuva forte, ventos e granizo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (5), um alerta amarelo de tempestade, classificado como perigo potencial. O aviso começou às 8h55 e segue válido até as 23h59.

Segundo o Inmet, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia. O alerta também prevê ventos intensos, com rajadas entre 40 e 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.

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Apesar de o grau de severidade ser de perigo potencial, o instituto aponta baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Confira as cidades em alerta

Afonso Cláudio

Alegre

Alfredo Chaves

Anchieta

Apiacá

Aracruz

Atílio Vivacqua

Baixo Guandu

Bom Jesus do Norte

Brejetuba

Cachoeiro de Itapemirim

Cariacica

Castelo

Colatina

Conceição do Castelo

Divino de São Lourenço

Domingos Martins

Dores do Rio Preto

Fundão

Guaçuí

Guarapari

Ibatiba

Ibiraçu

Ibitirama

Iconha

Irupi

Itaguaçu

Itapemirim

Itarana

Iúna

Jerônimo Monteiro

João Neiva

Laranja da Terra

Marataízes

Marechal Floriano

Mimoso do Sul

Muniz Freire

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

Santa Leopoldina

Santa Maria de Jetibá

Santa Teresa

São José do Calçado

São Roque do Canaã

Serra

Vargem Alta

Venda Nova do Imigrante

Viana

Vila Velha

Vitória

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Os motoristas também devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O Inmet recomenda ainda evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.