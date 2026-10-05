Alerta de tempestade no ES: 52 cidades estão em risco de chuva forte, ventos e granizo
Aviso amarelo de perigo potencial vale até 23h59 desta segunda-feira (5) e prevê chuva intensa, rajadas de vento de até 60 km/h e possibilidade de granizo.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta segunda-feira (5), um alerta amarelo de tempestade, classificado como perigo potencial. O aviso começou às 8h55 e segue válido até as 23h59.
Segundo o Inmet, são esperadas chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia. O alerta também prevê ventos intensos, com rajadas entre 40 e 60 km/h, além da possibilidade de queda de granizo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Apesar de o grau de severidade ser de perigo potencial, o instituto aponta baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Confira as cidades em alerta
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Aracruz
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Os motoristas também devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
O Inmet recomenda ainda evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.
Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
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