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Alerta laranja do Inmet coloca 51 cidades do Espírito Santo sob risco de chuva forte e ventania

Aviso do Inmet vale para esta sexta-feira (16) e prevê chuva intensa, rajadas de vento, granizo e risco de alagamentos em municípios capixabas.

Tempestade no ES
Foto: Alissandra Mendes

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para tempestades em 51 municípios do Espírito Santo nesta sexta-feira (16). O aviso prevê chuvas intensas, ventos que podem alcançar 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O alerta começou à meia-noite e permanece válido até as 23h59 desta sexta-feira. Entre os municípios incluídos estão Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Guaçuí, Guarapari, Vila Velha, Serra e Vitória.

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De acordo com o Inmet, as áreas sob alerta podem registrar volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia.

As condições meteorológicas também oferecem risco de interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos às plantações, queda de árvores e alagamentos.

Quais cidades do Espírito Santo estão sob alerta?

O aviso de tempestade abrange 51 municípios capixabas. Confira a lista completa:

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Aracruz
  7. Atílio Vivácqua
  8. Baixo Guandu
  9. Bom Jesus do Norte
  10. Brejetuba
  11. Cachoeiro de Itapemirim
  12. Cariacica
  13. Castelo
  14. Conceição do Castelo
  15. Divino de São Lourenço
  16. Domingos Martins
  17. Dores do Rio Preto
  18. Fundão
  19. Guaçuí
  20. Guarapari
  21. Ibatiba
  22. Ibiraçu
  23. Ibitirama
  24. Iconha
  25. Irupi
  26. Itaguaçu
  27. Itapemirim
  28. Itarana
  29. Iúna
  30. Jerônimo Monteiro
  31. João Neiva
  32. Laranja da Terra
  33. Marataízes
  34. Marechal Floriano
  35. Mimoso do Sul
  36. Muniz Freire
  37. Muqui
  38. Piúma
  39. Presidente Kennedy
  40. Rio Novo do Sul
  41. Santa Leopoldina
  42. Santa Maria de Jetibá
  43. Santa Teresa
  44. São José do Calçado
  45. São Roque do Canaã
  46. Serra
  47. Vargem Alta
  48. Venda Nova do Imigrante
  49. Viana
  50. Vila Velha
  51. Vitória

Quais são os riscos das tempestades?

O alerta laranja representa uma condição meteorológica de perigo, com possibilidade de fenômenos capazes de provocar transtornos à população.

Entre os principais riscos apontados pelo Inmet estão a queda de árvores, os alagamentos, os danos às plantações e as interrupções no fornecimento de energia elétrica.

As rajadas de vento podem variar entre 60 e 100 km/h. Também existe possibilidade de queda de granizo nas áreas abrangidas pelo aviso.

Os volumes de chuva previstos exigem atenção especial em locais sujeitos a alagamentos, principalmente durante períodos de precipitação mais intensa.

O que fazer durante as tempestades?

O Inmet recomenda que a população adote medidas de segurança enquanto o aviso estiver em vigor.

Durante rajadas de vento, as pessoas devem evitar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

Também é importante não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O instituto orienta ainda que, se possível, os moradores desliguem aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em situações de emergência, a população pode procurar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

O aviso permanece válido até as 23h59 desta sexta-feira (16), mas a população deve acompanhar possíveis atualizações dos órgãos oficiais de meteorologia.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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