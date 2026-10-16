Alerta laranja do Inmet coloca 51 cidades do Espírito Santo sob risco de chuva forte e ventania

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de perigo para tempestades em 51 municípios do Espírito Santo nesta sexta-feira (16). O aviso prevê chuvas intensas, ventos que podem alcançar 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O alerta começou à meia-noite e permanece válido até as 23h59 desta sexta-feira. Entre os municípios incluídos estão Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Guaçuí, Guarapari, Vila Velha, Serra e Vitória.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

De acordo com o Inmet, as áreas sob alerta podem registrar volumes de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados de 50 a 100 milímetros ao longo do dia.

As condições meteorológicas também oferecem risco de interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos às plantações, queda de árvores e alagamentos.

Quais cidades do Espírito Santo estão sob alerta?

O aviso de tempestade abrange 51 municípios capixabas. Confira a lista completa:

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Aracruz Atílio Vivácqua Baixo Guandu Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Cariacica Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Fundão Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibiraçu Ibitirama Iconha Irupi Itaguaçu Itapemirim Itarana Iúna Jerônimo Monteiro João Neiva Laranja da Terra Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São José do Calçado São Roque do Canaã Serra Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha Vitória

Quais são os riscos das tempestades?

O alerta laranja representa uma condição meteorológica de perigo, com possibilidade de fenômenos capazes de provocar transtornos à população.

Entre os principais riscos apontados pelo Inmet estão a queda de árvores, os alagamentos, os danos às plantações e as interrupções no fornecimento de energia elétrica.

As rajadas de vento podem variar entre 60 e 100 km/h. Também existe possibilidade de queda de granizo nas áreas abrangidas pelo aviso.

Os volumes de chuva previstos exigem atenção especial em locais sujeitos a alagamentos, principalmente durante períodos de precipitação mais intensa.

O que fazer durante as tempestades?

O Inmet recomenda que a população adote medidas de segurança enquanto o aviso estiver em vigor.

Durante rajadas de vento, as pessoas devem evitar abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e descargas elétricas.

Também é importante não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

O instituto orienta ainda que, se possível, os moradores desliguem aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Em situações de emergência, a população pode procurar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo número 193.

O aviso permanece válido até as 23h59 desta sexta-feira (16), mas a população deve acompanhar possíveis atualizações dos órgãos oficiais de meteorologia.