Alerta no ES: tempestade pode trazer chuva intensa e ventos de até 60 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade com grau de severidade classificado como perigo potencial para esta quinta-feira (15). O aviso começou à 0h01 e segue até as 23h59, com previsão de chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o instituto, a chuva pode variar entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 km/h.

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Apesar da previsão de instabilidade, o Inmet considera baixo o risco de cortes de energia elétrica, danos às plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

O alerta de perigo potencial indica a possibilidade de ocorrência desses fenômenos meteorológicos. Por isso, o instituto recomenda atenção às condições do tempo e a adoção de medidas preventivas.

Inmet orienta população sobre cuidados durante a tempestade

Durante as rajadas de vento, o Inmet recomenda que os moradores evitem se abrigar debaixo de árvores. A orientação busca reduzir os riscos de acidentes provocados por quedas de galhos e descargas elétricas.

Os motoristas também devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Outra recomendação é não utilizar aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.

Em caso de emergência, a população pode procurar a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193. Os órgãos oferecem orientações e atendimento em situações de risco.

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