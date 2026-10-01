Alexandre Maitan é reeleito presidente da Câmara de Cachoeiro

Atual presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro, Alexandre Maitan (União Brasil) foi reeleito pelos colegas vereadores para comandar o Legislativo municipal também no biênio 2027-2028. Candidato único à presidência, Maitan foi eleito por unanimidade pelos vereadores presentes.

A eleição que definiu a nova Mesa Diretora da Casa aconteceu nesta quinta-feira, dia 1º de outubro, às 9h30, em uma sessão extraordinária.

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Também foram eleitos os outros cargos da Mesa Diretora: para vice-presidente, Vitor Azevedo (PODE); Primeiro Secretário, Ramon Silveira (PSDB); e Segundo Secretário, Marcos Coelho (PSB). Todos os cargos para a Mesa Diretora tiveram candidato único e os vencedores foram eleitos por unanimidade, sendo registrada apenas a ausência do vereador Creone da Farmácia (PL).

Além da Mesa Diretora, outros cargos também foram definidos. O vereador Leonardo Pinheiro Dutra – Léo Cabeça (PSDB) foi eleito Ouvidor Legislativo; Renata Fiório (PP), única vereadora da Casa, vai comandar a Ouvidoria das Mulheres; o vereador João Machado (PDT) foi eleito Ouvidor Racial e o vereador Paulo Sérgio de Almeira – Paulinho Careca (PODE), ficou com a Corregedoria da Casa.

Maitan está exercendo seu quinto mandato e, após reeleito presidente, fez um discurso emocionado, agradecendo o apoio de todos os vereadores.

“Gostaria apenas de dizer que Deus sabe do meu coração. A gente faz um plano e Deus faz outro em nossa vida. Os senhores e a Mesa Diretora me confiaram um desejo do meu coração que era aplicar um concurso público e chegar ao fim dessa missão. Ainda estamos no meio do processo e eu gostaria muito de concluir o que nós iniciamos. Agradeço à vossas excelências a oportunidade que me deram para que eu possa concluir essa etapa. Também agradeço imensamente ao Coronel Fabrício por esse tempo em que esteve conosco como vice-presidente. Em momento algum ele criou qualquer impasse ou dificuldade nos trabalhos da Mesa. Sempre se comportou com honradez, lealdade, de forma cordial e amigável. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe”.