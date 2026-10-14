Anvisa manda apreender suplementos alimentares após fiscalização em Marataízes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os produtos fabricados pela empresa PSM Pennaforte Produtos Naturais, incluindo suplementos alimentares. A medida ocorreu após uma fiscalização da Vigilância Sanitária de Marataízes, no Sul do Espírito Santo.

Segundo a Anvisa, os fiscais visitaram o endereço cadastrado pela empresa e encontraram uma residência. No local, a equipe não identificou nenhuma empresa ou estabelecimento comercial em funcionamento.

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A Agência Brasil tentou contato com a PSM Pennaforte Produtos Naturais Ltda., mas não obteve retorno. O espaço permanece aberto para manifestação da empresa.

Com informações da Agência Brasil.