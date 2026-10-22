Apex adianta plano de recuperação judicial e prevê frentes de trabalho para a continuidade do negócio

A Apex Partners S/A trabalha no cumprimento das etapas e dos prazos estabelecidos pela Justiça no processo de recuperação judicial e, agora, abre outra frente de trabalho elaborando, em paralelo, um plano de recuperação judicial. A proposta está organizada em cinco frentes de atuação: refundação do negócio e posicionamento, diagnóstico profundo, fortalecimento dos negócios, mediação e transparência e equilíbrio financeiro.

O plano tem como objetivo estabelecer as bases para a reorganização da empresa, orientar as decisões sobre o futuro dos negócios e criar condições para a continuidade das atividades. As frentes contemplam desde a definição da nova configuração da Companhia até a avaliação de sua estrutura, a negociação com credores num ambiente seguro e organizado, além da construção de um planejamento financeiro e patrimonial.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Na frente de refundação do negócio, a Apex pretende definir sua atuação futura a partir das competências, das equipes e dos negócios preservados. A proposta é estabelecer uma identidade e uma estrutura capazes de orientar o trabalho interno, ampliar o protagonismo dos profissionais envolvidos e dar sustentação ao diálogo com investidores e parceiros sobre os próximos passos da empresa.

Outra frente é a de relações com investidores e comunicação. A empresa pretende manter um diálogo permanente com os investidores desde o início da construção do plano, apresentando as diretrizes do trabalho.

Já a reconstrução das unidades de negócio prevê a elaboração de planos específicos, considerando os diferentes impactos sobre clientes, equipes, reputação e capacidade financeira. A intenção é redesenhar as operações com estruturas compatíveis com suas necessidades, condições de sustentabilidade e contribuição para a recuperação da Companhia.

ORGANIZAÇÃO

A Companhia segue trabalhando para organizar suas informações contábeis e financeiras e atender às solicitações da Justiça, além de buscar o esclarecimento dos fatos e a responsabilização dos envolvidos. Os trabalhos demandam tempo e são ainda mais complexos diante da desorganização contábil deixada pela gestão de Fernando Cinelli e falhas na governança da empresa.

Os fatos envolvendo a Apex vieram a público em agosto, quando a empresa identificou inconsistências financeiras e afastou Cinelli da presidência. Desde então, a Companhia adotou medidas administrativas e judiciais. No âmbito judicial, foram determinadas medidas como o bloqueio de bens de Cinelli e a quebra de seu sigilo bancário, em meio à apuração de movimentações superiores a R$ 23 milhões apontadas pela empresa como suspeitas e sem lastro identificado.

A empresa também apresentou pedido de recuperação judicial para criar condições para uma reestruturação organizada, preservar seus ativos e proteger os interesses de investidores e credores. A Companhia segue empenhada no esclarecimento dos fatos e na construção de soluções.