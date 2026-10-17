Apoiadores se reúnem em ato pró-Lula em Cachoeiro e outras cidades do ES
Em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do estado, os correligionários e simpatizantes realizaram uma caminhada pelo Centro da cidade.
Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foram às ruas do Espírito Santo, neste sábado (17), declarar apoio a reeleição do chefe do Poder Executivo nacional.
Em Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do estado, os correligionários e simpatizantes realizaram uma caminhada pelo Centro da cidade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Também houve registros de atos pró-Lula na região Noroeste, no município de Nova Venécia.
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