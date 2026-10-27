Após coordenar campanha vitoriosa, Erick Musso é escolhido por Pazolini para liderar transição de governo
Ex-presidente da Assembleia Legislativa ganha papel central na preparação da nova gestão estadual; sob seu comando, Republicanos também ampliou representação política nas urnas
O governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini, anunciou Erick Musso (Republicanos) como coordenador da equipe responsável pela transição de governo. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (27), durante entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta. A escolha coloca o ex-presidente da Assembleia Legislativa à frente de uma das etapas mais importantes da preparação da nova administração estadual e evidencia a confiança conquistada por Erick ao longo da construção do projeto político que saiu vitorioso das urnas.
A missão será conduzir os trabalhos de transição, articulando o levantamento de informações sobre a administração estadual e a interlocução necessária para preparar o início do novo governo. O processo é considerado fundamental para garantir que a futura gestão tenha acesso aos dados, diagnósticos e informações estratégicas sobre o funcionamento da máquina pública.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A indicação ocorre após uma participação decisiva de Erick na campanha de Pazolini. Responsável pela coordenação geral e por importantes articulações políticas, ele esteve envolvido desde a formação das primeiras alianças até as mobilizações que marcaram a reta final da disputa pelo Palácio Anchieta.
Ao longo desse período, Erick atuou na aproximação de lideranças de diferentes regiões do Espírito Santo, ajudando a ampliar a base de sustentação política da candidatura. O trabalho envolveu interlocução com representantes de partidos, lideranças religiosas, setores empresariais e organizações da sociedade civil.
A experiência acumulada durante os três mandatos consecutivos em que presidiu a Assembleia Legislativa foi um dos diferenciais de sua atuação. Conhecedor das relações institucionais e do funcionamento da administração pública, Erick contribuiu para a construção de consensos e para a consolidação de apoios em torno do projeto de Pazolini.
Sua participação também foi além das articulações de bastidores. Durante a campanha, percorreu diversas cidades capixabas ao lado do governador eleito, participou de caminhadas, reuniões políticas e encontros com a população, mantendo presença constante nas atividades eleitorais.
Força partidária nas urnas
Paralelamente à campanha estadual, Erick também esteve à frente de outro resultado importante: o crescimento da representação do Republicanos no Espírito Santo.
Presidente estadual da sigla, ele conduziu o partido em uma eleição que garantiu quatro mandatos legislativos. Coronel Ramalho conquistou uma cadeira na Câmara dos Deputados, Davi Esmael e Pablo Muribeca foram eleitos deputados estaduais, enquanto Evair de Melo garantiu uma vaga no Senado Federal.
O resultado fortalece a estrutura política do Republicanos e amplia sua participação nas decisões estaduais e nacionais, consolidando a legenda entre as forças relevantes do novo cenário político capixaba.
Para Erick Musso, o encerramento das eleições marca também o início de uma nova etapa. Depois de atuar diretamente na vitória de Pazolini e alcançar resultados expressivos à frente do partido, ele passa a desempenhar uma função estratégica na organização do futuro governo.
A escolha para coordenar a transição sinaliza que sua participação no projeto político não se limita ao período eleitoral. Com experiência legislativa, capacidade de articulação e uma rede de relações construída ao longo de sua trajetória, Erick amplia seu espaço nas decisões que deverão orientar os próximos anos da política no Espírito Santo.
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