Após eleição, MPT investiga denúncias de demissões por escolhas políticas de trabalhadores
O órgão alerta que as redes sociais têm sido utilizadas para disseminar esse tipo de conteúdo e orienta a população a reunir provas que possam contribuir com as investigações.
A eleição terminou, mas as denúncias de assédio eleitoral continuam sendo registradas no país. Nas primeiras 24 horas após a votação de domingo (25), o Ministério Público do Trabalho (MPT) recebeu cerca de 240 denúncias relacionadas a manifestações de parlamentares, influenciadores e empresários que incentivam demissões e retaliações contra trabalhadores por causa de suas escolhas políticas nas urnas.
O órgão alerta que as redes sociais têm sido utilizadas para disseminar esse tipo de conteúdo e orienta a população a reunir provas que possam contribuir com as investigações.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O procurador-geral do Trabalho, Cláudio Araújo, destaca que as denúncias podem ser feitas por qualquer cidadão e reforça a necessidade de responsabilização das plataformas digitais.
“As manifestações têm ocorrido de forma recorrente nas redes sociais, e qualquer cidadão pode denunciar ao MPT. Importante salvar prints ou gravações de tela junto à denúncia para agilizar o trabalho investigativo. O MPT reforça que as plataformas digitais têm responsabilidade e precisam estar atentas para remover imediatamente conteúdos e incitações”, afirma o procurador.
A legislação também proíbe que empregadores utilizem a relação de trabalho para pressionar funcionários em razão de suas posições políticas. Segundo o magistrado, empresas que condicionam a permanência no emprego à orientação política dos trabalhadores podem responder judicialmente.
“A empresa que usa o seu negócio para tornar o voto do seu empregado uma condição para mantê-lo no emprego está sujeita a medidas legais. Demitir trabalhadores por sua convicção política é ilegal e será alvo de atuação do MPT perante a Justiça do Trabalho”, explica.
Diante do volume de denúncias, o Ministério Público do Trabalho afirma que acompanhará os casos registrados e adotará as medidas cabíveis conforme as circunstâncias de cada situação.
Trabalhadores e demais cidadãos que presenciarem possíveis práticas de assédio eleitoral podem formalizar denúncias pelo site oficial do órgão, em mpt.mp.br.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726