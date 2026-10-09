Após morte de Rick, Renner anuncia carreira solo
Em um comunicado publicado em suas redes sociais, o artista relembrou os anos de carreira ao lado de Rick.
Renner, da dupla com Rick, anunciou que seguirá em carreira solo após a morte do parceiro em um acidente de helicóptero.
Em um comunicado publicado em suas redes sociais, o artista relembrou os anos de carreira ao lado de Rick. “Mais do que seguir, é tempo de honrar. Honrar sua trajetória, sua voz, sua essência e tudo aquilo que foi semeado ao longo de tantos anos.”Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O cantor anunciou o novo projeto Rick & Renner Para Sempre – O Legado.
“Uma nova etapa criada para manter viva, nos palcos e no coração do público, uma das histórias mais marcantes da música sertaneja.”
A morte de Rick
Rick morreu aos 59 anos, no dia 22 de setembro. Ele fazia uma viagem de helicóptero na região de Urubici, em Santa Catarina, quando a aeronave caiu. Relembre aqui a trajetória do artista.
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