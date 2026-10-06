Após neutralidade no 1º turno, prefeito de Colatina declara apoio a Pazolini

Nesta terça-feira (6), o prefeito de Colatina e presidente do PSD no Espírito Santo, Renzo Vasconcelos, declarou apoio ao ex-prefeito de Vitória e candidato ao governo do Estado, Lorenzo Pazolini (Republicanos), para o segundo turno das eleições de 2026.

“Confirmo e reafirmo o meu compromisso com Lorenzo Pazolini governador, por paz, valores e prosperidade no Espírito Santo”, disse o chefe do Poder Executivo municipal por meio de suas redes sociais.

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No primeiro turno, apesar de o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab, ter orientado o apoio ao candidato do Republicanos, Renzo não seguiu a orientação, uma vez que tinha um acordo para lançar o deputado estadual Sérgio Meneguelli ao Senado.

Entretanto, na época, a chapa majoritária liderada por Pazolini não tinha espaço para abrigar o candidato do PSD.

O partido comandado pelo prefeito de Colatina chegou a conversar com o governador e candidato à reeleição, Ricardo Ferraço (MDB), para tentar viabilizar a vaga para Meneguelli, mas também não obteve êxito. Nesse contexto, optou pela neutralidade.

Os capixabas voltam às urnas no próximo dia 25 de outubro para decidir quem vai governar o Estado do Espírito Santo a partir de 2027.