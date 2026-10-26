Após tumulto em festa eleitoral, PM se pronuncia sobre ação em Muqui

A atuação de policiais militares durante uma comemoração eleitoral em Muqui, no Sul do Espírito Santo, será apurada pela Corregedoria da Polícia Militar. A intervenção aconteceu na noite de domingo (25), após a divulgação dos resultados das eleições presidenciais, e envolveu o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo para dispersar participantes de uma aglomeração.

Em nota, a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), por meio da 15ª Companhia Independente, apresentou esclarecimentos sobre a ocorrência e afirmou que a intervenção teve como objetivo preservar a ordem pública, garantir a segurança dos participantes e evitar acidentes.

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Segundo a corporação, a manifestação começou de maneira pacífica, mas a situação mudou quando parte dos presentes passou a ocupar a pista de rolamento da Avenida Avides Fraga, comprometendo a circulação de veículos e pedestres.

PM afirma que policiais foram alvo de pedras e garrafas

De acordo com o relato policial, inicialmente os militares adotaram medidas de orientação e solicitaram que os manifestantes desocupassem a avenida, devido ao risco de atropelamentos e acidentes.

Entretanto, com o aumento da concentração de pessoas, a via teria sido totalmente bloqueada. A Polícia Militar informou ainda que integrantes da aglomeração passaram a hostilizar os agentes.

Conforme o registro da ocorrência, os policiais teriam sido alvo de ofensas e intimidações. A corporação também relatou que pessoas arremessaram pedras e garrafas em direção à equipe.

Diante da situação, os militares utilizaram instrumentos de menor potencial ofensivo para conter as supostas agressões e restabelecer a circulação na avenida.

Em seu posicionamento, a PMES ressaltou que a atuação policial teve como finalidade preservar a integridade física dos envolvidos e impedir o agravamento da situação.

A corporação afirmou que as medidas foram adotadas diante dos riscos à segurança viária e das hostilidades relatadas durante a ocorrência.

Apesar do tumulto, nenhum dos envolvidos nas supostas agressões foi identificado ou detido durante a intervenção.

Até o momento, segundo a Polícia Militar, não há registro de pessoas feridas em decorrência da ocorrência.

A Polícia Militar também informou que a conduta dos agentes envolvidos será apurada pela Corregedoria da corporação.

O procedimento deverá esclarecer as circunstâncias da intervenção e verificar se os protocolos de atuação policial foram devidamente observados.

A investigação também permitirá avaliar os procedimentos adotados pelos militares durante a dispersão da aglomeração registrada após a divulgação do resultado das eleições presidenciais.

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