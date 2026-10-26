Mãe, filha e motorista da Prefeitura de Guaçuí morrem em acidente na Rodovia do Sol

Um grave acidente registrado na manhã desta segunda-feira (26) deixou três pessoas mortas na Rodovia do Sol, em Guarapari, no Espírito Santo. As vítimas são uma mulher de 41 anos, a filha dela, de 7 anos, e um motorista de 43 anos, que trabalhava para a Secretaria Municipal de Saúde de Guaçuí.

A colisão aconteceu por volta das 5h30, no km 36 da rodovia, na região de Setiba. As três vítimas ocupavam um veículo oficial da prefeitura, que seguia em direção ao Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), localizado em Vila Velha.

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O carro da Secretaria de Saúde teria atravessado o canteiro central da rodovia antes de colidir com outro automóvel. No entanto, a dinâmica do acidente ainda depende de confirmação pelas autoridades responsáveis pela investigação.

Com o impacto, a mãe, a criança e o motorista do veículo oficial morreram. O condutor do outro carro envolvido na colisão ficou ferido e foi socorrido e hospitalizado. As identidades das vítimas ainda não foram informadas oficialmente. As causas e circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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