aquinoticias.com transmite apuração das Eleições 2026 ao vivo

O Espírito Santo vai às urnas neste domingo (4) para escolher seus representantes nas Eleições 2026. Durante todo o dia, o aquinoticias.com fará uma cobertura especial da votação e, a partir das 17h, acompanhará ao vivo a divulgação dos resultados oficiais.



A cobertura mostrará a movimentação nos locais de votação, informações de interesse dos eleitores e os principais acontecimentos registrados durante o primeiro turno no Espírito Santo e no país.

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Quando as urnas fecharem, às 17h, o canal do aquinoticias.com no YouTube acompanhará ao vivo a divulgação dos resultados. A Justiça Eleitoral prevê o início da divulgação dos dados a partir desse horário.

Resultados das Eleições 2026: Acompanhe a Apuração l AO VIVO – YouTube



Os números serão atualizados conforme a totalização da Justiça Eleitoral. O público poderá acompanhar os resultados das disputas para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.

Além da apuração, o aquinoticias.com acompanhará os acontecimentos que marcarem o domingo de eleição, eventuais ocorrências eleitorais e a repercussão dos resultados.



No Espírito Santo, 2.990.490 eleitores estão aptos a votar, segundo os dados fornecidos para a cobertura. As seções eleitorais funcionarão das 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília. O TSE confirma esse horário para o primeiro turno em todo o país.



Neste primeiro turno, o eleitor escolherá candidatos para presidente, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual. O calendário oficial do TSE confirma que as eleições para esses cargos ocorrem simultaneamente neste domingo.