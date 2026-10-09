Área de lazer do bairro Monte Belo é revitalizada e entregue à comunidade

Moradores do bairro Monte Belo, em Cachoeiro de Itapemirim, receberam nesta quinta-feira (8) a revitalização de uma área de lazer que reúne pracinha, quadra esportiva e academia.

O espaço, que também é utilizado por alunos da escola Newtro Ferreira, localizada ao lado, recebeu melhorias realizadas com recursos próprios do município.

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Os trabalhos incluíram a instalação de novo alambrado, pintura e reparos no piso da quadra e nos equipamentos destinados à prática de exercícios. A Prefeitura também realizou manutenção nos brinquedos da pracinha.

Segundo o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Rodolpho Maia, a intervenção faz parte de ações realizadas em diferentes regiões do município.

“A entrega é parte de uma ação maior do prefeito Ferraço e do vice-prefeito Júnior Corrêa, em diversas regiões da cidade, para dar mais qualidade de vida aos moradores. Então, a gente espera que a comunidade aproveite da melhor maneira possível”, afirmou.

Espaço atende crianças e adolescentes

A área também recebe atividades esportivas e sociais desenvolvidas pelo Projeto Monte Belo.

De acordo com o responsável pela iniciativa, Valdeir Mathias, cerca de 80 crianças e adolescentes participam atualmente das atividades, realizadas três vezes por semana.

Com a revitalização, a expectativa do projeto é ampliar a participação da comunidade e atrair novos integrantes para as atividades desenvolvidas no local.

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