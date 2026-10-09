Sol e calor predominam no ES nesta sexta; região pode ter chuva à tarde

A sexta-feira será de predomínio de sol e temperaturas elevadas no Espírito Santo. O tempo permanece firme na maior parte do estado, com céu aberto e poucas nuvens ao longo do dia.

A exceção aparece na Região Sul. A previsão indica aumento de nuvens e possibilidade de chuva no fim da tarde na porção sul do Caparaó. Nas demais áreas capixabas, não há previsão de chuva.

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Grande Vitória terá máxima de 32°C

Na Grande Vitória, o sol aparece entre algumas nuvens e não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 20°C e 32°C.

Em Vitória, os termômetros também marcam mínima de 20°C e máxima de 32°C.

Sul pode registrar chuva no fim da tarde

Na Região Sul, a nebulosidade aumenta ao longo do dia. Há previsão de chuva no fim da tarde na porção sul do Caparaó. Nas demais áreas da região, o tempo permanece sem chuva.

Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 18°C e 33°C. Já nas áreas mais altas, a mínima será de 17°C e a máxima de 29°C.

Região Serrana

Na Região Serrana, o sol aparece entre algumas nuvens e não há previsão de chuva.

Nas áreas menos elevadas, os termômetros variam entre 19°C e 29°C. Nas áreas altas, as temperaturas ficam entre 17°C e 28°C.

Região Norte

A Região Norte terá sol entre nuvens e tempo sem chuva nesta sexta-feira. A temperatura mínima será de 19°C, enquanto a máxima chega aos 32°C.

Região Noroeste

Na Região Noroeste, o sol também aparece entre algumas nuvens, sem previsão de chuva.

Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 18°C e 33°C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros ficam entre 17°C e 29°C.

Região Nordeste

Na Região Nordeste, a sexta-feira terá sol entre algumas nuvens e não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 19°C e 31°C.

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