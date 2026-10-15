Arnoldo Silva: o sambista que levou a música do Sul do ES para o Brasil

Nascido em 1º de dezembro de 1932, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, Arnoldo Silva (1932–2022) foi cantor, compositor, instrumentista e um dos representantes da música popular capixaba. Conhecido carinhosamente como “Menininho”, construiu uma carreira marcada pela dedicação ao samba, pela criação de mais de 200 composições e pela participação em importantes momentos da história musical brasileira.

Embora tenha nascido em Castelo, Arnoldo foi registrado em Cachoeiro de Itapemirim, município com o qual manteve uma profunda ligação afetiva e cultural. Foi como cachoeirense que se identificou ao longo da vida, levando o nome da cidade para diferentes espaços da música nacional.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Seu interesse pela arte surgiu ainda na infância, influenciado pelo pai, que trabalhava como sapateiro e tocava violão. Aos dez anos, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde passou a conviver com o ambiente das escolas de samba. Ainda adolescente, participou de baterias e começou a desenvolver suas primeiras composições, aproximando-se de uma das manifestações culturais mais representativas do Brasil.

A convivência com o carnaval carioca abriu caminho para sua participação em agremiações tradicionais, como a Estação Primeira de Mangueira e a Acadêmicos do Salgueiro. Nesse período, desenvolveu sua identidade musical e ganhou reconhecimento como compositor de sambas e sambas-enredo, construindo uma trajetória ligada à valorização da cultura popular.

Composições

Ao longo da carreira, Arnoldo Silva compôs 238 canções, incluindo sambas, marchinhas, hinos e músicas de diferentes estilos. Suas obras foram gravadas por intérpretes como Elza Soares, Martinho da Vila, Jackson do Pandeiro, Elizete Cardoso, Agnaldo Timóteo, Sérgio Reis, Wanderley Cardoso e Odair José, alcançando públicos de várias gerações.

Entre suas composições estão Bom Rapaz, Minhas Lágrimas, Mande Nem Que Seja um Telegrama, Jeito Manhoso e Sorriso Amigo. Sua produção também ganhou espaço nos desfiles carnavalescos, com sambas-enredo premiados e participações em festivais musicais.

A carreira ultrapassou as fronteiras brasileiras. Como integrante de grupos dedicados à divulgação do samba, Arnoldo participou de apresentações internacionais, levando ritmos e expressões da cultura popular nacional a diferentes países. Também desenvolveu atividades ligadas ao rádio e à televisão, ampliando sua atuação no setor artístico.

Cultura regional

Uma de suas composições mais representativas para a cultura regional foi “Sou Batuqueiro, Sim”, que expressa sua identificação com Cachoeiro de Itapemirim. A música ganhou repercussão nacional na interpretação de Zuzuca do Salgueiro, reafirmando o vínculo do compositor com suas origens capixabas.

Em reconhecimento à projeção alcançada e à dedicação à cidade, Arnoldo recebeu, em 1987, o título de Cachoeirense Ausente, uma das tradicionais homenagens realizadas durante as festividades do município. A distinção reconheceu sua contribuição artística e a ligação mantida com a comunidade, mesmo durante os anos em que viveu no Rio de Janeiro.

Após retornar ao Espírito Santo, continuou participando da vida cultural de Cachoeiro de Itapemirim. Além de apresentações e composições, passou a dedicar parte de seu tempo ao ensino musical, oferecendo gratuitamente aulas de violão, cavaquinho e outros instrumentos. Essa iniciativa permitiu que crianças, jovens e adultos tivessem contato com a música e com conhecimentos acumulados ao longo de sua carreira.

O compositor faleceu em 23 de outubro de 2022, aos 89 anos, em Cachoeiro de Itapemirim.