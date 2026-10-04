Às vésperas das eleições, Evair e Casagrande lideram para o Senado no ES, aponta AtlasIntel

O deputado federal e candidato ao Senado Federal Evair de Melo (Republicanos) aparece em segundo lugar na pesquisa AtlasIntel divulgada pela Gazeta do Povo neste sábado (3), véspera das eleições. O levantamento mostra Evair com 21,7% das intenções de voto, a 2,6 pontos percentuais de Renato Casagrande (PSB), que registra 24,3%.

Na pesquisa, Fabiano Contarato (PT) aparece com 16,3%, enquanto Maguinha Malta (PL) soma 14,4%. Como o eleitor capixaba escolherá dois candidatos para o Senado, os percentuais não representam uma disputa tradicional de primeiro e segundo lugar, mas indicam o nível de intenção de voto de cada nome na consulta.

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O levantamento AtlasIntel ouviu 1.226 eleitores entre os dias 27 de setembro e 2 de outubro. A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais, com nível de confiança de 95%, e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-01573/2026.

Evair cresce em relação a levantamento anterior

O resultado chama atenção quando comparado ao levantamento do Real Time Big Data divulgado pela Gazeta do Povo em 30 de setembro. Naquela pesquisa, Evair de Melo tinha 12% das intenções de voto. No AtlasIntel, o percentual chegou a 21,7%.

A diferença entre os dois levantamentos é de 9,7 pontos percentuais. No mesmo intervalo, Casagrande passou de 28% no Real Time para 24,3% no AtlasIntel. Contarato foi de 12% para 16,3%, enquanto Maguinha Malta avançou de 12% para 14,4%.

Como os institutos utilizaram metodologias, amostras e períodos de coleta diferentes, os resultados não formam, isoladamente, uma série histórica. Ainda assim, os números dos levantamentos mais recentes registram uma diferença menor entre Evair e Casagrande na pesquisa AtlasIntel.

Além de Casagrande, Evair, Contarato e Maguinha, a pesquisa AtlasIntel apresenta Rose de Freitas (MDB), com 6,1%; Marcos do Val (Avante), com 5,3%; e Sergio Meneguelli (PSD), com 3,7%.

A pesquisa ouviu 1.226 pessoas entre 27 de setembro e 2 de outubro de 2026, tem 95% de confiança, margem de erro de 3 pontos percentuais e registro no TSE sob o número ES-01573/2026.