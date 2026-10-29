Associação de Cachoeiro lança campanha para arrecadar fraldas geriátricas

Uma campanha solidária em Cachoeiro de Itapemirim busca arrecadar 250 pacotes de fraldas geriátricas para idosos acolhidos em instituições do município. A iniciativa é da Associação Espírita Jerônymo Ribeiro (AEJR), que recebe doações até a primeira semana de dezembro.

A ação pretende contribuir para o atendimento de necessidades básicas dos idosos que vivem em instituições de longa permanência. Além disso, busca mobilizar moradores da cidade em torno da solidariedade e do cuidado com a população idosa.

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As fraldas geriátricas são produtos essenciais para a higiene, o conforto e a qualidade de vida de muitos idosos. Como precisam ser utilizadas diariamente, representam uma despesa constante para as instituições de acolhimento.

Segundo a direção da associação, a campanha também pretende estimular a empatia, o respeito e a responsabilidade coletiva com pessoas que necessitam de cuidados.

Como doar fraldas geriátricas em Cachoeiro?

Os moradores interessados em participar podem entregar os pacotes de fraldas diretamente na recepção da Associação Espírita Jerônymo Ribeiro.

A entidade recebe as doações nos dias de palestras públicas e durante as demais atividades realizadas em sua sede.

A associação fica localizada na Rua 25 de Março, nº 121, no Centro de Cachoeiro de Itapemirim.

A campanha segue até a primeira semana de dezembro e está aberta a toda a população, independentemente de religião.

Campanha incentiva solidariedade e cuidado com idosos

A arrecadação faz parte das ações solidárias desenvolvidas pela Associação Espírita Jerônymo Ribeiro, inspiradas no princípio espírita de valorização da caridade.

A entidade convida trabalhadores, frequentadores e a comunidade em geral a contribuir com a campanha.

A expectativa é alcançar a meta de 250 pacotes e, assim, auxiliar instituições que atendem idosos em Cachoeiro.

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