'Até que a Sorte Nos Separe' ganhará quarto filme, após 11 anos
Um quarto filme foi confirmado nesta terça-feira (27), com os retornos de Leandro Hassum e Danielle Winits
Sucesso do cinema nacional, Até que a Sorte Nos Separe ganhará um novo capítulo nas telonas. Um quarto filme foi confirmado nesta terça-feira (27), com os retornos de Leandro Hassum e Danielle Winits, que retornam como o casal Tino e Jane. O longa é anunciado 11 anos após o terceiro da franquia chegar aos cinemas.
Além da dupla protagonista, Até que a Sorte Nos Separe 4 também terá as voltas do diretor Roberto Santucci, que comandou os três primeiros filmes, e Paulo Cursino, coautor longas anteriores. Kiko Mascarenhas também retorna como Amauri, amigo e conselheiro financeiro dos personagens principais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
As novidades do elenco incluem Chao Chen, ator conhecido por Elas por Elas e Volta por Cima, e Sienna Belle, de Fuja Se For Capaz, que assume o papel de Vitória, filha de Tino e Jane, interpretada por Ana Julia Freitas no terceiro filme. Carlos Takeshi, Tony Lee, Gabriela Igarashi, Marvin Long, Henry Fiuka e Raphael Monteiro completam o elenco.
Rodado no Rio de Janeiro e em Hong Kong, Até que a Sorte Nos Separe 4 mostrará Tino passando por mais um problema financeiro e à beira do divórcio de Jane. Vivendo de subempregos para tentar manter as aparências de uma vida luxuosa, ele encontra com Yan (Chen), empresário do país fictício Taikong, que surge oferecendo ajuda para realizar o último desejo de seu pai.
Sem confiar no marido, Jane se junta a Tino e Yan na viagem ao país asiático, decidida a assumir as rédeas da vida financeira de sua família.
Por enquanto, Até que a Sorte Nos Separe 4 não tem data para estrear. Os três primeiros filmes da franquia estão disponíveis na Netflix.
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