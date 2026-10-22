Que tal um cineminha? Confira a programação das salas em Cachoeiro

O fim de semana se aproxima e o clima convida para uma sessão de cinema. Então, que tal aproveitar os filmes que estão em cartaz nos cinemas de Cachoeiro de Itapemirim.

Um dos atrativos nas sessões é a transmissão do show do BTS, no sábado (24) e no domingo (24), no Cine Unimed, no Shopping Sul. Além disso, a programação também vai agradar as crianças, já que estão em cartaz vários títulos infantis.

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Confira a programação nos cinemas de Cachoeiro:

Cine Unimed

Sala 01

Daniel e a Fornalha Ardente – 2D – Dublado

Sábado e domingo – 14h20

Todos os dias – 18h40

Preço promocional: R$ 15,00

Dentro da Baleia – 2D – Dublado

Todos os dias – 16h30 dublado

Preço promocional: R$ 15,00

Outra Mamãe – 2D – Dublado

Todos os dias – 20h45

Preço promocional: R$ 15,00

Sala 02

BTS World Tour Arirang

Dia 24 – 19h45

Dia 25 – 18h45

Sala 03

Coração Selvagem – 2D – Dublado

Sábado e domingo – 14h

Preço promocional: R$ 15,00

Carros (20° aniversário) – 2D – Dublado

Todos os dias – 16h00 dublado

Preço promocional: R$ 15,00

Cara-de-Barro – 2D – Dublado

Todos os dias – 18h30 e 20h40

Preço promocional: R$ 15,00

Sala 04

Homem-Aranha: Um Novo Dia – 2D – Dublado

Sábado e domingo – 14h

Preço promocional: R$ 15,00

Street Fighter – 2D – Dublado

Todos os dias – 16h10

Preço promocional: R$ 15,00

Verity – 2D – Dublado

Todos os dias – 18h30

Preço promocional: R$ 15,00

Minha Melhor Amiga – 2D – Nacional

Todos os dias – 20h50

Preço promocional: R$ 15,00

Cine Ritz Perim Center

Sala 01

Galinha Pintadinha – O Filme – 2D – Nacional

Todos os dias – 16h45

Preço promocional: R$ 15,00

Homem-Aranha: Um Novo Dia – 2D – Dublado

Todos os dias – 18h30

Preço promocional: R$ 15,00

Se Eu Fosse Você 3 – 2D – Nacional

Todos os dias – 20h50

Preço promocional: R$ 15,00

Sala 02

Daniel e a Fornalha Ardente – 2D – Dublado

Todos os dias – 16h20 e 18h40

Preço promocional: R$ 15,00

Cara-de-Barro – 2D – Dublado

Todos os dias – 20h50

Preço promocional: R$ 15,00

Sala 03

Carros (20° aniversário) – 2D – Dublado

Todos os dias – 16h

Preço promocional: R$ 15,00

Street Fighter – 2D – Dublado

Todos os dias – 18h20

Preço promocional: R$ 15,00

Dentro da Baleia – 2D – Dublado

Todos os dias – 20h40

Preço promocional: R$ 15,00

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