Que tal um cineminha? Confira a programação das salas em Cachoeiro
Um dos atrativos nas sessões é a transmissão do show do BTS, no sábado (24) e no domingo (24), no Cine Unimed
O fim de semana se aproxima e o clima convida para uma sessão de cinema. Então, que tal aproveitar os filmes que estão em cartaz nos cinemas de Cachoeiro de Itapemirim.
Um dos atrativos nas sessões é a transmissão do show do BTS, no sábado (24) e no domingo (24), no Cine Unimed, no Shopping Sul. Além disso, a programação também vai agradar as crianças, já que estão em cartaz vários títulos infantis.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Confira a programação nos cinemas de Cachoeiro:
Cine Unimed
Sala 01
Daniel e a Fornalha Ardente – 2D – Dublado
- Sábado e domingo – 14h20
- Todos os dias – 18h40
- Preço promocional: R$ 15,00
Dentro da Baleia – 2D – Dublado
- Todos os dias – 16h30 dublado
- Preço promocional: R$ 15,00
Outra Mamãe – 2D – Dublado
- Todos os dias – 20h45
- Preço promocional: R$ 15,00
Sala 02
BTS World Tour Arirang
- Dia 24 – 19h45
- Dia 25 – 18h45
Sala 03
Coração Selvagem – 2D – Dublado
- Sábado e domingo – 14h
- Preço promocional: R$ 15,00
Carros (20° aniversário) – 2D – Dublado
- Todos os dias – 16h00 dublado
- Preço promocional: R$ 15,00
Cara-de-Barro – 2D – Dublado
- Todos os dias – 18h30 e 20h40
- Preço promocional: R$ 15,00
Sala 04
Homem-Aranha: Um Novo Dia – 2D – Dublado
- Sábado e domingo – 14h
- Preço promocional: R$ 15,00
Street Fighter – 2D – Dublado
- Todos os dias – 16h10
- Preço promocional: R$ 15,00
Verity – 2D – Dublado
- Todos os dias – 18h30
- Preço promocional: R$ 15,00
Minha Melhor Amiga – 2D – Nacional
- Todos os dias – 20h50
- Preço promocional: R$ 15,00
Cine Ritz Perim Center
Sala 01
Galinha Pintadinha – O Filme – 2D – Nacional
- Todos os dias – 16h45
- Preço promocional: R$ 15,00
Homem-Aranha: Um Novo Dia – 2D – Dublado
- Todos os dias – 18h30
- Preço promocional: R$ 15,00
Se Eu Fosse Você 3 – 2D – Nacional
- Todos os dias – 20h50
- Preço promocional: R$ 15,00
Sala 02
Daniel e a Fornalha Ardente – 2D – Dublado
- Todos os dias – 16h20 e 18h40
- Preço promocional: R$ 15,00
Cara-de-Barro – 2D – Dublado
- Todos os dias – 20h50
- Preço promocional: R$ 15,00
Sala 03
Carros (20° aniversário) – 2D – Dublado
- Todos os dias – 16h
- Preço promocional: R$ 15,00
Street Fighter – 2D – Dublado
- Todos os dias – 18h20
- Preço promocional: R$ 15,00
Dentro da Baleia – 2D – Dublado
- Todos os dias – 20h40
- Preço promocional: R$ 15,00
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