Atenção, Alegre! Defesa Civil emite alerta para chuva intensa, ventos e granizo nesta sexta (2)
Defesa Civil emite alerta amarelo nesta sexta (2) para chuva intensa, ventos fortes, granizo, tempestades elétricas e risco de deslizamentos.
A possibilidade de chuva intensa em um curto intervalo de tempo colocou moradores em estado de atenção nesta sexta-feira (2). A Defesa Civil Municipal emitiu um alerta amarelo de Impacto Moderado, válido da manhã até a noite.
O aviso chama atenção para a ocorrência de chuva intensa, ventos fortes, queda de granizo e tempestades elétricas durante o período.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Um dos principais riscos está relacionado ao grande volume de chuva concentrado em pouco tempo. Segundo a Defesa Civil, essa condição aumenta a possibilidade de deslizamentos, principalmente em áreas de encosta.
Diante do alerta, a orientação é evitar áreas abertas e não permanecer em contato com estruturas metálicas durante as tempestades. A população também não deve tentar atravessar ruas alagadas.
Em caso de temporal, a recomendação é procurar um local seguro e permanecer abrigado até que as condições melhorem.
Moradores de áreas consideradas de risco precisam redobrar a atenção, especialmente diante de sinais relacionados à instabilidade do terreno ou ao aumento do volume de chuva.
Em qualquer situação de emergência, a orientação é procurar a Defesa Civil do município.
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