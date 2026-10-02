Atenção, Alegre! Defesa Civil emite alerta para chuva intensa, ventos e granizo nesta sexta (2)

A possibilidade de chuva intensa em um curto intervalo de tempo colocou moradores em estado de atenção nesta sexta-feira (2). A Defesa Civil Municipal emitiu um alerta amarelo de Impacto Moderado, válido da manhã até a noite.

O aviso chama atenção para a ocorrência de chuva intensa, ventos fortes, queda de granizo e tempestades elétricas durante o período.

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Um dos principais riscos está relacionado ao grande volume de chuva concentrado em pouco tempo. Segundo a Defesa Civil, essa condição aumenta a possibilidade de deslizamentos, principalmente em áreas de encosta.

Diante do alerta, a orientação é evitar áreas abertas e não permanecer em contato com estruturas metálicas durante as tempestades. A população também não deve tentar atravessar ruas alagadas.

Em caso de temporal, a recomendação é procurar um local seguro e permanecer abrigado até que as condições melhorem.

Moradores de áreas consideradas de risco precisam redobrar a atenção, especialmente diante de sinais relacionados à instabilidade do terreno ou ao aumento do volume de chuva.

Em qualquer situação de emergência, a orientação é procurar a Defesa Civil do município.

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