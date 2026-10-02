Eleições em Cachoeiro terão 140 policiais nos locais de votação

Os 134.139 eleitores aptos a votar em Cachoeiro de Itapemirim encontrarão um esquema especial de segurança nos locais de votação neste domingo (4). A Polícia Militar empregará 140 militares diretamente na operação das Eleições 2026 no município.

Cachoeiro contará com 78 locais de votação. Segundo o 9º Batalhão da Polícia Militar, os agentes permanecerão em pontos fixos e também farão patrulhamento motorizado durante o pleito.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A operação alcançará ainda os locais de votação situados no interior do município. Paralelamente, a PM manterá o policiamento ordinário da cidade durante todo o domingo.

O trabalho terá participação de outras instituições. Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, Guarda Municipal e Justiça Eleitoral atuarão de forma integrada. As responsabilidades foram divididas previamente para garantir a cobertura dos locais.

Além da segurança, os eleitores precisam ficar atentos às regras para o dia da votação. A legislação proíbe boca de urna, arregimentação de eleitores, uso de alto-falantes e amplificadores de som, além da realização de comícios e carreatas.

Também fica proibida, até o encerramento da votação, a aglomeração de pessoas com roupas padronizadas ou materiais que caracterizem manifestação coletiva. O eleitor, no entanto, pode demonstrar sua preferência política de maneira individual e silenciosa, inclusive com bandeiras, broches, adesivos ou camisetas.

Em situações de emergência, a orientação é acionar o telefone 190. Informações sobre crimes eleitorais ou outras práticas criminosas também podem ser comunicadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181.

Leia mais: Voto nas Eleições 2026 pode dispensar prova de vida do INSS; entenda

