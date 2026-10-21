Atenção, moradores! Delegacia de Cachoeiro muda de endereço

Quem precisar registrar um boletim de ocorrência ou buscar atendimento na Polícia Civil em Cachoeiro de Itapemirim deve redobrar a atenção a partir desta quinta-feira (22). Isso porque a 7ª Delegacia Regional começa a atender em uma nova sede, no bairro Independência, mas nem todos os serviços serão transferidos imediatamente.

A mudança ocorre de forma gradual e altera o endereço de atendimento de parte dos setores da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). Enquanto as atividades administrativas passam para o novo prédio, o plantão policial continuará funcionando no bairro BNH.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

A nova sede fica na Rua Deodoro da Fonseca, no bairro Independência, e receberá os cidadãos que precisarem registrar boletins de ocorrência presencialmente, de segunda a sexta-feira, durante o expediente administrativo, das 8h às 18h, conforme o horário informado pela corporação.

Fora desse período, os registros deverão ser realizados no plantão policial.

Plantão policial continua no bairro BNH

Apesar da mudança de endereço da 7ª Delegacia Regional, o atendimento destinado às ocorrências em flagrante continuará, provisoriamente, no bairro BNH.

O plantão funciona na Rua Carlos Marão, nº 102, e permanecerá no local até que sejam concluídos os últimos ajustes necessários para a transferência à nova estrutura.

O serviço atende moradores de seis municípios do Sul do Espírito Santo: Cachoeiro de Itapemirim, Atílio Vivácqua, Castelo, Mimoso do Sul, Muqui e Vargem Alta.

Por isso, quem precisar procurar a Polícia Civil fora do horário administrativo ou encaminhar uma ocorrência em flagrante deverá se dirigir ao endereço do BNH enquanto durar a transição.

Delegacia da Mulher permanece próximo ao Fórum

Outro ponto importante é que a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) não serão transferidas neste primeiro momento.

As duas unidades continuarão atendendo na Rua Coelho Melo, nº 1, no bairro Independência, em frente ao Fórum de Cachoeiro de Itapemirim.

Dessa forma, mulheres, crianças, adolescentes e idosos que precisarem dos serviços especializados deverão continuar procurando o endereço atual dessas delegacias.

Nova sede vai concentrar setores especializados

Além dos serviços administrativos, o novo prédio da Polícia Civil reunirá diferentes unidades responsáveis por investigações e atividades de inteligência.

Entre os setores previstos na estrutura estão a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic), a Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc), a Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) e o Centro de Inteligência e Análise Telemática do Sul (CIAT-Sul).

A nova sede representa o retorno das atividades policiais a um imóvel que estava desativado desde 2013. A reconstrução recebeu investimento de R$ 5,1 milhões do Governo do Espírito Santo, e a inauguração está prevista para quinta-feira (22), às 10h.

Confira os endereços da Polícia Civil em Cachoeiro

Nova sede da 7ª Delegacia Regional

Endereço: Rua Deodoro da Fonseca, bairro Independência.

Atendimento: setores administrativos e registro presencial de boletins de ocorrência.

Horário: das 8h às 18h, durante o expediente administrativo.

Plantão policial – atendimento provisório

Endereço: Rua Carlos Marão, nº 102, bairro BNH.

CEP: 29313-764.

Serviço: atendimento de ocorrências em flagrante e registros fora do horário administrativo.

Delegacia da Mulher (Deam) e DPCAI

Endereço: Rua Coelho Melo, nº 1, bairro Independência.

Referência: em frente ao Fórum.

Serviço: atendimento especializado a mulheres, crianças, adolescentes e idosos.

A Polícia Civil orienta que a população observe o tipo de atendimento necessário antes de se deslocar. Como a mudança será realizada em etapas, diferentes serviços continuarão funcionando em endereços distintos até a conclusão da transferência.

Leia mais: Pai é preso por abusar da filha durante três anos em Piúma

