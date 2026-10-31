Atenção, motoristas! BR-101 terá aumento no trânsito durante o feriadão no ES
Movimento deve crescer 8% entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2). Concessionária reforça atendimento, suspende obras e prepara operação especial.
Quem pretende viajar pela BR-101, no Espírito Santo, durante o feriado prolongado de Finados deve se preparar para encontrar um trânsito mais movimentado. A previsão é de que aproximadamente 375 mil veículos circulem pela rodovia entre esta sexta-feira (30) e segunda-feira (2), um crescimento estimado de 8% no fluxo, segundo a Ecovias Capixaba.
O aumento representa cerca de 26,3 mil veículos adicionais em comparação com a semana anterior. Para atender à demanda, a concessionária responsável pela administração da rodovia iniciou uma operação especial, com reforço de equipes e equipamentos ao longo dos trechos Norte e Sul.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A maior movimentação deve ocorrer no Sul do Espírito Santo, onde são esperados aproximadamente 256,2 mil veículos durante os quatro dias. O volume representa crescimento de 7%, com cerca de 16,2 mil veículos a mais.
Já no trecho Norte, a estimativa é de 118,8 mil veículos, aumento de 9% em relação à semana anterior. Isso significa a circulação de aproximadamente 10,1 mil veículos adicionais.
BR-101 terá reforço para evitar congestionamentos
Durante o feriado de Finados, o Centro de Controle Operacional (CCO) da Ecovias Capixaba acompanhará o tráfego durante 24 horas, com monitoramento do movimento de veículos ao longo da rodovia.
Uma atenção especial será direcionada ao município de Fundão, onde existe a possibilidade de aumento expressivo no fluxo. Nos períodos de maior movimentação, equipes poderão atuar na organização do trânsito para reduzir a formação de congestionamentos.
A concessionária também disponibilizará oito ambulâncias do tipo C, quatro ambulâncias equipadas com UTI, 14 guinchos leves, incluindo dois reservas, seis guinchos pesados, três caminhões-pipa e três caminhões boiadeiros.
As sete praças de pedágio contarão com reforço operacional, permitindo a abertura de todas as cabines de cobrança nos momentos de maior circulação.
Obras serão suspensas durante o feriado
Outra medida adotada para facilitar o deslocamento dos motoristas será a suspensão das obras na pista da BR-101.
Segundo a concessionária, os serviços serão interrompidos a partir do meio-dia desta sexta-feira (30). A paralisação seguirá até segunda-feira (2), com retomada das atividades na terça-feira (3).
Durante esse período, somente intervenções emergenciais poderão ser realizadas na rodovia.
Motoristas terão pontos de apoio durante a viagem
Além do reforço no atendimento, os usuários poderão utilizar as 12 bases de apoio distribuídas ao longo da BR-101 no Espírito Santo.
Os espaços oferecem gratuitamente água, banheiros, fraldários e acesso à internet por Wi-Fi.
Para quem vai pegar a estrada, a concessionária recomenda realizar uma revisão preventiva do veículo antes da viagem, verificando principalmente pneus, estepe, óleo, água, combustível e iluminação.
Também é importante respeitar os limites de velocidade, utilizar o cinto de segurança em todos os assentos, evitar ultrapassagens em locais proibidos e não trafegar pelo acostamento.
Em caso de chuva, os motoristas devem reduzir a velocidade e evitar paradas sobre a pista.
Como consultar as condições da BR-101 no ES?
Os motoristas que precisarem de atendimento ou quiserem consultar informações sobre as condições de tráfego da BR-101 podem entrar em contato com a Ecovias Capixaba pelo número 0800 7701 101.
O serviço também funciona pelo WhatsApp. Para utilizar o canal, basta salvar o número na agenda do celular e enviar uma mensagem. O atendimento automatizado apresentará as opções disponíveis.
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