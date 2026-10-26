Atenção, motoristas! BR-101 terá interdições totais por dois dias em Rio Novo do Sul

Motoristas que pretendem trafegar pela BR-101, no Sul do Espírito Santo, devem ficar atentos a mudanças no trânsito nesta semana. A rodovia terá interdições totais nesta terça-feira (27) e quarta-feira (28), no km 386,1, em Rio Novo do Sul, para a realização de serviços de desmonte de rochas.

De acordo com a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia, os bloqueios estão programados para ocorrer das 14h às 15h, nos dois dias. Durante as operações, a passagem de veículos e pedestres será temporariamente interrompida para garantir a segurança dos usuários e das equipes de trabalho.

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A intervenção faz parte das obras de duplicação da BR-101 Sul, realizadas no trecho entre Iconha e Rio Novo do Sul.

Por que a BR-101 será interditada?

O bloqueio será necessário para a execução de uma etapa técnica das obras de duplicação, que envolve o desmonte de rochas na área onde está sendo construída uma nova pista.

Os trabalhos integram as intervenções realizadas entre os quilômetros 379,8 e 398,860 da BR-101.

Segundo a concessionária, a operação acontecerá na nova pista, conhecida como variante rodoviária, sem interferência direta no pavimento da pista existente.

Entretanto, por questões de segurança, será necessário interromper temporariamente a circulação de veículos e pedestres no trecho durante os serviços.

Confira os dias e horários de interdição

Os bloqueios estão previstos para:

Terça-feira (27/10): das 14h às 15h;

Quarta-feira (28/10): das 14h às 15h.

O ponto de interdição será o km 386,1 da BR-101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo.

A Ecovias Capixaba informa que, caso as condições climáticas sejam desfavoráveis, o desmonte de rochas poderá ser reprogramado por questões de segurança.

Motoristas devem planejar o deslocamento

Quem precisa passar pela região nos horários previstos deve se programar para evitar atrasos.

Como a interdição será total, o fluxo de veículos ficará interrompido durante as operações. Por isso, os condutores devem respeitar a sinalização e as orientações das equipes responsáveis pelos trabalhos.

A recomendação é acompanhar possíveis atualizações sobre o cronograma, especialmente em caso de chuva ou outras condições meteorológicas que possam impedir a execução dos serviços.

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