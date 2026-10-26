Inmet emite alerta de tempestade com ventos de até 60 km/h nesta segunda-feira no Espírito Santo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta segunda-feira (26), um novo alerta amarelo de tempestade, com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de queda de granizo.

Segundo o Inmet, a chuva pode atingir volumes entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulados de até 50 milímetros ao longo do dia. Além disso, as rajadas de vento podem variar entre 40 e 60 km/h.

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O alerta é classificado como perigo potencial, o nível amarelo da escala de severidade utilizada pelo instituto. A previsão aponta baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Como se proteger durante as tempestades

O Inmet recomenda que, durante rajadas de vento, a população evite se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e descargas elétricas.

Motoristas também devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, que podem apresentar riscos durante períodos de ventos intensos.

Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil, pelo telefone 199, ou com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.