Atenção! Todo o Espírito Santo entra em alerta para chuvas intensas e ventos de até 60 km/h
Aviso do Inmet abrange os 78 municípios capixabas e prevê até 50 milímetros de chuva por dia, com risco de alagamentos e descargas elétricas.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas no ES para esta sexta-feira (30). O aviso amarelo, classificado como perigo potencial, abrange os 78 municípios capixabas e prevê chuva forte, acompanhada de rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h.
O alerta teve início às 8h18 e permanece válido até as 23h59 desta sexta-feira. Segundo o Inmet, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir 50 milímetros ao longo do dia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O instituto também aponta baixo risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Em caso de rajadas de vento, a recomendação é evitar abrigo debaixo de árvores, devido à possibilidade de quedas de galhos e descargas elétricas. Também é importante não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
Outra orientação é evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada durante as tempestades.
Em situações de emergência, a população pode buscar auxílio pelos seguintes telefones:
- Defesa Civil: 199
- Corpo de Bombeiros: 193
O Inmet também mantém um aviso de perigo potencial para chuvas intensas no sábado (31), com previsão de ventos de até 60 km/h e acumulados de até 50 milímetros por dia. alertas ativos do INMET
A população pode acompanhar os avisos atualizados no portal oficial de alertas do Inmet.
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