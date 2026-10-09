Atílio Vivacqua recebe 2º Cine Marapé com três dias de programação gratuita

Atílio Vivacqua recebe, entre os dias 16 e 18 de outubro, a segunda edição do Cine Marapé, festival gratuito que reúne cinema, cultura, turismo, meio ambiente, gastronomia e atividades para toda a família.

A maior parte da programação acontece na Praça da Rodoviária, com sessões de cinema, rodas de conversa, apresentações culturais e shows musicais. O evento também terá atividades na Fazenda Oriente e em outros pontos do município.

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Nesta edição, o festival amplia o debate sobre mudanças climáticas e turismo regional, com atividades voltadas à gestão ambiental, ao ecoturismo e ao fortalecimento de empreendedores ligados ao setor.

Meio ambiente e turismo abrem programação

A programação começa na sexta-feira (16), às 18h, com o painel “A gestão pública do meio ambiente em tempos extremos”.

O encontro reunirá representantes das Secretarias Municipais de Meio Ambiente de Apiacá, Atílio Vivacqua, Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso do Sul e Muqui para discutir ações de adaptação climática.

Às 19h acontece a abertura oficial, seguida por sessão de cinema às 19h30.

A música encerra a primeira noite com João Felipe (Titim), às 21h, apresentando moda de viola, e o grupo Koisa Nossa, às 22h.

Sábado terá trem turístico e capacitação

No sábado (17), a programação começa cedo. Das 8h30 às 17h, o público poderá participar do passeio de trem turístico, com saída da Estação Ferroviária.

Às 9h30, a Fazenda Oriente recebe a Rede de Negócios do Turismo, com encontro entre empreendedores. No mesmo local, das 13h às 15h, acontece o curso Gestão da Visitação no Turismo de Natureza.

À noite, a programação retorna à Praça Central com roda de conversa sobre cineclubismo, mostra de animação inclusiva, sessão de cinema e apresentação do Grupo Estirpe, de Mucurici.

A premiação acontece às 21h30 e, às 22h, o grupo Os Reis do Paredão encerra a noite com forró.

Domingo será dedicado à natureza e às crianças

No domingo (18), a programação começa às 3h, com uma trilha ecológica até a Pedra das Caveiras, conduzida pelo guia Kayan. A atividade será fechada ao público geral.

Das 9h às 11h30, a Praça Central recebe uma programação voltada às crianças, com educação ambiental, brinquedos e animação musical com a Tia Mari.

Gastronomia e artesanato integram festival

Além das atividades culturais, o Cine Marapé contará com praça de alimentação e feira de artesanato, valorizando produtores e artistas da região.

Segundo a organização, o objetivo é integrar cultura, turismo e desenvolvimento econômico, estimulando a circulação de visitantes e fortalecendo negócios locais.

A secretária municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Léa Sobreira, destaca que a proposta é ampliar o impacto do evento para além das sessões de cinema.

“O Cine Marapé nasce com o propósito de ir além da tela. Queremos usar a força da cultura para mobilizar o debate ambiental, conectar visitantes de diferentes cantos do Espírito Santo e abrir novas oportunidades de negócios sustentáveis para o nosso município e região”, afirma.

Serviço

2º Cine Marapé

Data: 16, 17 e 18 de outubro de 2026

Local: Praça da Rodoviária de Atílio Vivacqua e outros pontos do município

Entrada: gratuita

Programação: cinema, shows, debates, turismo, gastronomia, artesanato, atividades ambientais e atrações infantis.

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